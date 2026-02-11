Das sind die leidenschaftlichsten "Bridgerton"-Liebesszenen

Die Fans der Netflix-Erfolgsserie Bridgerton lieben den Mix aus glamourösen Bällen und strengen Etiketten – doch für viele Zuschauer sind es wohl vor allem die extrem heißen Liebesszenen, die für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Dass die Chemie zwischen den Stars so perfekt passt, ist allerdings kein reiner Zufall. Hinter den heißen Momenten am Set steckt nämlich jede Menge Arbeit. In einem Interview mit Grazia UK sprach Daphne-Darstellerin Phoebe Dynevor (30) über die intensiven Dreharbeiten zu Staffel 1. Besonders der Moment in Folge 6, in dem Simon seine Daphne in der Bibliothek verwöhnt, blieb ihr im Gedächtnis. Das war nämlich die allererste Szene überhaupt, in der sie und ihr Co-Star Regé-Jean Page (37) gemeinsam vor der Kamera standen. "Und es war einfach großartig, weil es sich sicher und spaßig angefühlt hat: Man choreografiert das Ganze wie einen Stunt oder einen Tanz", gab sie Einblicke hinter die Kulissen.

Nachdem die erste Staffel mit Simon und Daphnes Flitterwochen den Maßstab setzte, schlug Showrunner Chris van Dusen laut US Weekly für die Fortsetzung einen etwas anderen Weg ein. Bei Anthony und Kate stand in Staffel 2 der "Slow Burn" im Fokus, was die Spannung zwischen den beiden fast ins Unermessliche steigerte. Laut Van Dusen geht es bei den pikanten Momenten nie um die bloße Menge, sondern darum, die Story voranzutreiben: "Wir haben noch nie eine Liebesszene gedreht, nur um eine Sexszene zu haben, und ich glaube nicht, dass wir das jemals tun werden", stellte er klar. Bedeutet also: Egal, um welche Szene es geht, ob um den legendären Bienen-Moment oder den leidenschaftlichen Kuss in der Kirche – jede Berührung diente dazu, die tiefe Verbindung der Charaktere zu unterstreichen.

In der dritten Staffel kehrte die Serie mit der Geschichte von Colin und Penelope wieder zu ihren feurigen Wurzeln zurück. Besonders die Szene in der Kutsche, in der die beiden ihren Gefühlen endlich freien Lauf ließen, versetzte das Publikum in Ekstase. Und nun, in der aktuellen Staffel, sorgt Benedict Bridgerton für Herzklopfen und erkundet in leidenschaftlichen Momenten seine Gefühle für Dienstmädchen Sophie Baek. Eine Cinderella-Story, bei der sich Zuschauer mit viel Lob für Chemie, Dramaturgie und die emotionale Wucht der neuen Folgen überschlagen.

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Liam Daniel/Netflix Luke Newton und Nicola Coughlan während der Dreharbeiten zu "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"