"Der Kaufhaus Cop": Wie Adam Sandler Kevin James rettete

Kevin James (60) hat in der "Drew Barrymore Show" eine überraschend ehrliche Erinnerung geteilt: Als er den ersten Rohschnitt von "Der Kaufhaus Cop" sah, geriet der Star in Panik. Er habe gedacht, seine Karriere sei vorbei, sagte der Schauspieler am Dienstag in der Sendung in New York. Der Film, in dem Kevin einen unbeholfenen Kaufhaus-Sicherheitsmann mitten in einem Raubüberfall spielt, wirkte in dieser frühen Fassung für ihn "grauenhaft". Hilfe kam schließlich von Adam Sandler (59), mit dem Kevin seit Jahren eng befreundet ist und der als Produzent über Happy Madison Productions an Bord war. "Alles, was er macht, höre ich mir an. Ich folge ihm einfach", sagte Kevin über Adam.

Drew Barrymore (50), die selbst eine lange Arbeitsgeschichte mit Adam hat ("50 erste Dates", "Urlaubsreif"), nannte ihn in der Show "einen großartigen kreativen Partner". Kevin bestätigte, dass Adam nicht nur das Projekt überhaupt auf den Weg gebracht habe, sondern auch den problematischen Schnitt gerettet habe. "Und er rettete mich – er machte meinen Film", sagte Kevin. Er schilderte, wie Adam den Rohschnitt prüfte, Passagen "atmen ließ" und genau wusste, wo Tempo und Timing angepasst werden mussten. Nach diesen Eingriffen wurde aus der wackeligen frühen Version der Film, der später in die Kinos kam. Das Ergebnis: ein Überraschungserfolg an den Kassen mit weltweit über 154.560.810 Euro Einnahmen. 2015 folgte sogar die Fortsetzung "Der Kaufhaus Cop 2".

Kevin und Adam verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft, die weit über gemeinsame Projekte hinausgeht. Der Comedian schwärmt immer wieder davon, wie sehr er sich auf Adams Instinkt verlassen kann. Der Produzent wiederum ist dafür bekannt, Menschen, denen er vertraut, fest in seine "Filmfamilie" aufzunehmen. In der Sendung betonte Drew, wie verlässlich dieses Band sei – sowohl am Set als auch im Privatleben. Abseits von Kameras und Presseterminen werden Kevin und Adam immer wieder gemeinsam bei Sportevents oder im Kreis ihrer Familien gesehen. Dieses Vertrauen hinter den Kulissen, so wurde im Gespräch deutlich, prägt auch die Stimmung am Set: eine eingeschworene Runde, in der Zusammenhalt großgeschrieben wird und man sich in schwierigen Momenten gegenseitig den Rücken stärkt.

Getty Images Kevin James und Adam Sandler, 2015

Getty Images Drew Barrymore und Adam Sandler im Oktober 2022

Imago Kevin James bei der Premiere von Solo Mio, Januar 2026