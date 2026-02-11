Kriselt es zwischen Jermaine Diallo und Linda Braunberger?

Seit einem Jahr gelten Linda Braunberger (25) und Jermaine Diallo als eines der spannendsten Reality-TV-Paare – doch jetzt sollen in Berlin die Fetzen geflogen sein. Nach einem Abend in einem Klub, den die beiden nach der Premiere der 21. Staffel von Germany's Next Topmodel besucht haben sollen, heißt es plötzlich, es sei zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen – zumindest behauptet das eine Augenzeugin auf TikTok. Auffällig: Auf Instagram sind gemeinsame Pärchenfotos von seinem Profil verschwunden, und die beiden folgen sich auch nicht mehr auf der Plattform. Offiziell bestätigt ist eine Trennung aber nicht, denn weder Linda noch Jermaine haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert.

Noch am Premierenabend selbst präsentierten sich die beiden gegenüber Promiflash als schwer verliebtes Paar. Linda erzählte dort offen von ihren Zukunftsplänen mit Jermaine und verriet, dass sie längst innerlich auf einen Heiratsantrag wartet. "Ich möchte, bevor ich 30 bin, verheiratet sein. Und das sind jetzt noch viereinhalb Jahre. Ich würde jetzt sofort ja sagen. Sofort", betonte sie im Gespräch mit Promiflash. Jermaine zeigte sich damals genauso entschlossen und erklärte: "Ich wäre nicht mit dir zusammen, wenn ich nicht auch bereit wäre." Die Gerüchte stehen im starken Kontrast zu dem, wie sich die beiden gegenüber den Medien präsentieren.

Linda hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Reality-TV-Gesicht, sondern auch als Model einen Namen gemacht und teilt ihr Leben gern mit ihrer Community. Jermaine ist ebenfalls vor allem durch Reality-Formate bekannt geworden, in denen er sich als emotional und nahbar gezeigt hat. Auf öffentlichen Events wirkten die beiden zuletzt wie ein eingespieltes Team, suchten die Nähe zueinander und traten oft Hand in Hand auf. Fans verfolgten ihre turbulente Beziehung vor allem über soziale Netzwerke und kommentierten regelmäßig ihre gemeinsamen Fotos. Umso stärker fällt nun ins Gewicht, dass ausgerechnet diese digitalen Liebesbeweise verschwunden sind – während die Beteiligten selbst vorerst schweigen.

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Realitystars

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Juni 2025