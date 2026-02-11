"Höhle der Löwen"-Star Tijen Onaran macht Beziehung publik

Tijen Onaran ist frisch verliebt – und der Beginn dieser Liebe fällt in eine der emotionalsten Phasen ihres Lebens. In einem Nagelstudio in München lernte die Unternehmerin und Investorin Johannes Sachsenhauser kennen, während ihr Vater Ertan Onaran bereits schwer krank war und um sein Leben kämpfte. Im Gespräch mit dem Magazin Bunte erinnert sich die Die Höhle der Löwen-Investorin: "Mir stand der Kopf aufgrund der Erkrankung meines Vaters überhaupt nicht nach Glück, Heiterkeit und Liebe – aber wir kamen eben ins Gespräch, als wir dort nebeneinandersaßen." Tijen hatte kurz zuvor im Hotel "Mandarin Oriental" einen Vortrag für den Club europäischer Unternehmerinnen gehalten, als sie später bei der Maniküre neben Johannes Platz nahm.

Aus einem zufälligen Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich vorher nie begegnet waren, entwickelte sich etwas, das Tijens Leben nachhaltig verändern sollte. Sie erzählt, wie befreiend es war, das Handy beiseitezulegen und sich wirklich auf ihr Gegenüber einzulassen. Die beiden tauschten ihre Nummern aus und blieben in Kontakt. "Er war mir gleich sehr sympathisch", schwärmt die Bestsellerautorin. Zugleich war es eine extrem belastende Zeit, denn nur einen Tag nach dem Kennenlernen starb ihr Vater. "Man sagt ja immer: 'Einer kommt, einer geht' – das will man in den Momenten nicht hören und wahrhaben, aber in meinem Fall scheint es zuzutreffen", beschreibt die Investorin die emotionale Gleichzeitigkeit von Abschied und Neubeginn.

Johannes ist in München längst kein Unbekannter: Der gelernte Bankier führt in zweiter Generation das Restaurant "Kulisse" an der exklusiven Maximilianstraße, das eng mit den Münchner Kammerspielen verbunden ist. 2002 übernahm er das von seinem Vater Hans gegründete Lokal und machte es zu einer festen Adresse in der Stadt. Tijen ist inzwischen regelmäßig in der "Kulisse" anzutreffen. Dort hält sie sich aber bewusst im Hintergrund. "Ich will Johannes da auch nicht stören – das ist ja sein Arbeitsplatz", verrät die Unternehmerin im Interview und lächelt. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Marco Duller-Onaran, mit dem sie weiterhin beruflich verbunden bleibt, wirkt diese neue Beziehung wie ein sehr persönliches Kapitel, in dem Trauer, Verbundenheit zur Familie und ein neues privates Glück ganz nah beieinanderliegen.

Getty Images Unternehmerin Tijen Onaran, September 2025

Instagram / Tijen Onaran Tijen Onaran und ihr Vater Ertan

RTL Tijen Onaran, "Die Höhle der Löwen"-Investorin