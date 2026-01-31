Kardashians haben süßen Spitznamen für Timothée Chalamet

Kim (45) und Khloé Kardashian (41) haben nun neue Details über die Beziehung ihrer jüngeren Schwester Kylie Jenner (28) und deren Freund Timothée Chalamet (30) geteilt. In der aktuellen Folge von Khloés Podcast "Khloé in Wonder Land" berichtete Kim von einem exklusiven Familienabend mit 12 Gästen in Malibu. Während Khloé sich früh verabschiedete, blieb Kylie laut Kim bis spät in die Nacht: "Sie blieb bis 1:30 Uhr morgens, sie war die Erste, die kam, und die Letzte, die ging, was verrückt ist." Ganz nebenbei lüften die Schwestern ein süßes Geheimnis: In der berühmten Reality-Familie wird der Hollywood-Star längst nicht mehr förmlich mit vollem Namen angesprochen, sondern ganz vertraut "Timmy" genannt.

Khloé zeigte sich ebenfalls überrascht von Kylies ausgelassener Stimmung: "Ich war schockiert, sie hat sich sehr amüsiert, sie blieb länger als ich." Der Abend scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Kurz zuvor waren Kylie und Timothée laut Daily Mail in Cabo San Lucas gesichtet worden – nur einen Tag nach seiner historischen Oscar-Nominierung. In den letzten Wochen hatte Timothée seine Partnerin bei großen Galas mehrfach öffentlich erwähnt, obwohl das Paar bislang eher im Hintergrund agierte. Ihre Beziehung scheint im Moment also ernster als je zuvor.

Die Kardashians haben den "Dune"-Star offenbar schon fest in ihren Kreis integriert. Dazu verriet kürzlich eine Quelle gegenüber Page Six, dass Kylie und Timothée seit über einem Jahr gemeinsam in Los Angeles leben und fast wie ein verheiratetes Paar wirken. "Sie sind voneinander begeistert und immer zusammen", so der Insider. Außerdem soll sich Timothée stark im Leben von Kylies Kindern Stormi (7) und Aire (3) engagieren, die sie gemeinsam mit Ex Travis Scott (34) hat. Es bleibt spannend, ob die Fans bald noch intimere Einblicke in die viel diskutierte Beziehung bekommen.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

Instagram / khloekardashian Khloé und Kim Kardashian im Oktober 2024

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026