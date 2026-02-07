Khloé Kardashian hofft auf Wunder für Savannah Guthries Mama

Promi-Freundinnen und Kollegen stehen hinter Savannah Guthrie (54): Seit Tagen fehlt von ihrer Mutter Nancy jede Spur, die Polizei in Arizona spricht von einer möglichen Entführung. In einer eindringlichen Videobotschaft auf Instagram wandten sich Savannah, ihre Schwester Annie Guthrie und ihr Bruder Camron Guthrie am 4. Februar an die Öffentlichkeit – und an mögliche Entführer. Unter dem Post meldeten sich Stars wie Khloé Kardashian (41) zu Wort. "Ich bete, bete, bete. Es tut mir so, so leid, was ihr gerade durchmacht! Das ist unvorstellbar. Bringt sie nach Hause!!! Ich habe Vertrauen", schrieb die Reality-Ikone laut E! News. Auch Jennifer Garner (53) und Monica Lewinsky (52) sandten Trost- und Hoffnungsbotschaften.

Die Anteilnahme reißt nicht ab: Lindsey Vonn (41), Jenna Dewan (45), Mindy Kaling (46) und Ellie Kemper signalisierten, sie folgten Savannahs Bitte um Gebete. In dem Video macht die "Today"-Moderatorin die Dringlichkeit klar – Nancy ist 84, gesundheitlich angeschlagen und ohne lebenswichtige Medikamente. "Unsere Mama ist unser Herz und unser Zuhause", sagte Savannah in dem Clip. Annie ergänzte: "Das Licht fehlt in unserem Leben. Nancy ist unsere Mutter. Sie ist unser Leuchtfeuer." Die Geschwister bestätigten zudem, dass Medien mutmaßliche Erpresserschreiben erhalten hätten, und richteten sich an die möglichen Täter: Man sei gesprächsbereit, brauche aber einen zweifelsfreien Lebensnachweis. Währenddessen teilte Pima County Sheriff Chris Nanos am 4. Februar mit, es gebe weiterhin keine Verdächtigen, die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Savannah, die für ihre geerdete Art vor der Kamera geschätzt wird, setzte in den vergangenen Tagen auf Zusammenhalt in der Familie. Schwester und Bruder sitzen in den Videos dicht an ihrer Seite. Freunde aus dem Showbusiness stärken ihr öffentlich den Rücken – ein Kreis, der sich über viele Jahre Talkshow-Interviews, gemeinsame Bühnenmomente und private Bekanntschaften gebildet hat. Privat beschreibt Savannah ihre Mutter als jemanden, der trotz Schmerzen an Freude festhält. Familienfeste, Anrufe am Morgen, kleine Rituale – all das spielt im Guthrie-Kosmos eine große Rolle. Die Moderatorin blieb zuletzt der "Today"-Sendung fern, um sich ganz auf die Suche und die Abstimmung mit den Ermittlern zu konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Khloé Kardashian und Savannah Guthrie

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

Anzeige Anzeige