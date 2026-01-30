Angst vor Dates: Khloé Kardashian leidet an Sarmassophobie

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloé In Wonderland" eine persönliche Hürde thematisiert. Die Reality-TV-Ikone sprach am Mittwoch mit ihrer Schwester Kim Kardashian (45) darüber, dass sie an Sarmassophobie leide – einer ausgeprägten Angst vor Dating, Liebe und romantischer Nähe. Sie erklärte, der Gedanke, wieder anzufangen, sei "so beängstigend". Seit der Trennung von Basketballspieler Tristan Thompson (34), mit dem sie die Kinder True und Tatum hat, habe sie außerdem seit drei Jahren keinen Sex mehr gehabt. Kim Kardashian erzählte, dass sie wegen ihres Studiums niemanden kennengelernt hat. Daraufhin verriet Khloé, dass sie sich nach langer Pause so sicher in ihrem Leben fühlt, dass ein Wiedereinstieg ins Dating besonders furchteinflößend ist.

Khloé erklärte, sie wolle nicht für immer in diesem Zustand bleiben, auch wenn die Sicherheit im Alltag sie schütze. "Ich habe Angst davor, dass ich so große Angst habe", formulierte die Unternehmerin ihren inneren Knoten und schlug vor, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen: "Vielleicht muss ich dafür in Therapie." Der Hintergrund: Die Designerin war in der Vergangenheit mehrfach von Tristan betrogen worden und hat sich seit der Trennung auf ihre Kinder und Arbeit konzentriert. Ein Psychologe aus Beverly Hills ordnete gegenüber der Daily Mail ein, dass eine starke Furcht nach wiederholten Verletzungen "ganz normal" sei. Er verwies auf Therapieformen, die helfen können: schrittweise Konfrontation durch kleine, unverbindliche Tages-Dates sowie Kognitive Verhaltenstherapie, um die wahren Auslöser – etwa die Angst vor Betrug, Zurückweisung oder Verletzlichkeit – zu benennen und zu bearbeiten.

Privat blickt Khloé auf bewegte Beziehungen zurück: Vor ihrer On-off-Beziehung mit Tristan war sie von 2009 bis 2013 mit Lamar Odom (46) verheiratet. Die zweifache Mutter lebt heute überwiegend zurückgezogen im Familienkreis und teilt Einblicke oft nur kontrolliert über eigene Formate. Schwester Kim Kardashian, die im Gespräch erklärte, wegen ihres Jurastudiums derzeit keine Zeit fürs Dating zu haben, ist für Khloé eine wichtige Gesprächspartnerin. Wenn es persönlich wird, ziehen sich die beiden bewusst ins Zwiegespräch zurück. Dass Khloé ihre Ängste ausgerechnet im familiären Umfeld offen anspricht, zeigt, dass sie ihrer Familie zumindest nahe ist und hier wenigstens keine Angst hat.

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian besuchen Venedig zur Bezos-Sánchez-Hochzeit

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024