Nach Coldplay-Skandal: Sind CEO und Ehefrau noch ein Paar?

Andy Byron erlangte im Sommer unerwartet weltweiten Ruhm. Bei einem Coldplay-Konzert in Massachusetts wurde die Affäre des damaligen CEOs des Tech-Unternehmens Astronomer mit seiner Kollegin Kristin Cabot von der Kamera eingefangen. Der Clip ging schließlich im Netz viral, und seine Liaison am Arbeitsplatz kostete ihn sogar den Job. Wie es hingegen mit seiner Ehe weiterging, blieb lange ein Geheimnis – bis jetzt. Nun zeigen neue Fotos der Daily Mail den 51-Jährigen bei gemeinsamen Ausflügen in Maine mit seiner Ehefrau Megan Byron, beide mit Ehering am Finger.

Nach einer Krise sieht es also eher nicht aus: Auf den Fotos wirken Andy und seine Frau relaxt und gut gelaunt. Eine Scheidung scheint nicht im Raum zu stehen: Keiner von ihnen hat bislang die entsprechenden Papiere eingereicht, wie aus einer Überprüfung der Gerichtsakten durch People hervorgeht. Hat Andys Ehe den Skandal also wirklich überstanden? Bei seiner mutmaßlichen Affäre Kristin sieht es weniger rosig aus. Rund einen Monat, nachdem der Vorfall im Netz viral gegangen war, hatte sie bereits die Scheidung eingereicht. Angeblich sollen sie und ihr Ehemann Andrew aber schon vor dem folgenschweren Coldplay-Konzert getrennt gewesen sein.

Wenn es nach Kristin geht, hat sich der gesamte Kiss-Cam-Zwischenfall ohnehin ganz anders zugetragen, als im Netz angenommen wurde. Eine ihr nahestehende Quelle leugnete gegenüber People die Existenz einer Affäre. "Es war unangemessen, Ihren Chef bei einem Konzert zu umarmen, und sie übernimmt die volle Verantwortung dafür", behauptete der Insider und betonte: "Der Skandal, der Verlust des Arbeitsplatzes – all das ist unfair."

Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

Getty Images Chris Martin, September 2023

Getty Images Coldplay, 2023

