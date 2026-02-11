Dieser top-bewertete Thriller verschwindet bald von Amazon

Thriller-Alarm bei Prime Video: Der auf einer wahren Geschichte basierende Film "Sound of Freedom" steht kurz vor dem Aus im Abo von Amazon. Noch bis zum 16. Februar 2026 können Zuschauerinnen und Zuschauer den Thriller ohne Zusatzkosten bei Prime Video streamen, bevor er aus dem Programm verschwindet. Im Zentrum der Handlung steht Bundesagent Tim Ballard, gespielt von Jim Caviezel (57), der in Kolumbien brutale Kinderhändler jagt. Nachdem er einen Jungen aus den Fängen des Rings befreien kann, erfährt er, dass dessen Schwester noch immer verschleppt ist – und startet auf eigene Faust eine lebensgefährliche Rettungsmission tief im Dschungel.

Um das Mädchen zu retten, kündigt Tim in dem Film seinen Job und stellt sich ohne Rückendeckung einem skrupellosen Netzwerk entgegen, das Kinderhandel im großen Stil betreibt. Der Thriller will dabei nicht nur packen, sondern vor allem wachrütteln und Einblicke in die Strukturen hinter dem Verbrechen geben. Das Publikum zeigt sich davon offenbar stark beeindruckt: Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht "Sound of Freedom" satte 99 Prozent Zustimmung von den Zuschauerinnen und Zuschauern, während Kritikerinnen und Kritiker mit rund 58 Prozent deutlich zurückhaltender reagieren.

Die intensiven Reaktionen lassen sich auch an den Stimmen aus dem Netz ablesen. So schreiben Nutzer auf Rotten Tomatoes, der Film sei gemacht worden, um die Augen für die "harten Realitäten des Menschenhandels" zu öffnen, ein Thema, über das "kaum jemand sprechen möchte". Andere loben "Sound of Freedom" als "erschütternd und herzzerreißend, zugleich aber auch hoffnungsvoll und inspirierend". Wieder andere betonen, der Film rege zum Nachdenken über das eigene Leben an und schaffe es, "nicht nur zu unterhalten, sondern auch Reflexionen auszulösen".

Imago Jim Caviezel, Eduardo Verastegui und Cristal Aparicio auf dem Poster zu "Sound of Freedom"

Getty Images Tim Ballard bei der Premiere von "Sound of Freedom", Juni 2023

Imago Cristal Aparicio in einer Szene aus "Sound of Freedom" (2023)