Meryl Streep kämpfte mit "Der Teufel trägt Prada 2"-Outfits

Meryl Streep (76) ist zurück als Miranda Priestly – und verrät, was Modefans im Mai im Kino erwartet. Wenn "Der Teufel trägt Prada 2" startet, treffen Zuschauer erneut auf die ikonische Chefredakteurin mit ihrem unnachahmlichen Look. Gegenüber Vogue erklärte die Oscar-Preisträgerin, dass Mirandas Stil den Wiedererkennungsfaktor bewahrt, nur subtil an die Gegenwart angepasst. "Als jemand, der 20 Jahre in dieser Position ist, behielt sie ihren Look, hat ihn aber mit der Zeit mitgehen lassen", sagte Meryl. Ein Detail bereitete ihr jedoch echte Mühe am Set in New York: die endlos hohen Absätze.

Meryl beschrieb die Rückkehr in Mirandas Garderobe wie einen Griff in den eigenen Kleiderschrank: vertraut, aber mit einem prüfenden Blick, ob alles noch richtig sitzt. Nur die Schuhe waren kein Spaß. "Ich hatte fast PTSD vom Tragen von High Heels über 16 Wochen. Ich finde, ich sollte die Medal of Freedom bekommen!", witzelte sie. Kollegin Anne Hathaway (43) schilderte denselben Moment aus ihrer Perspektive – und bekam Gänsehaut, als die eisige Chefin wieder durch die Bürogänge schritt. "Meryl, als Miranda, war vor mir den Flur hinuntergegangen – ich war vielleicht 15 Meter hinter ihr – und sie von hinten zu sehen war praktisch psychedelisch", sagte Anne dem Magazin. Für sie fühlte es sich an, als würde eine Zeitkapsel aufspringen: "Ich war wieder 22, aber es war immer noch jetzt. Zum Glück blieb sie diesmal nicht die ganze Zeit in der Rolle, also hatten wir viel zu lachen."

Der Hype um die Rückkehr in den Runway-Kosmos hat längst Fahrt aufgenommen. Der jüngste Trailer setzte auf blitzende Laufstege, bissige Blicke und ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (65). Nostalgie spielt dabei klar mit – doch Meryl lässt durchblicken, dass Miranda kein Museumsexponat ist, sondern jemand, der sein Markenzeichen pflegt und doch Nuancen verändert. Abseits des Scheinwerferlichts verbindet die beiden Hauptdarstellerinnen eine langjährige Vertrautheit: Anne spricht oft warmherzig über Meryls Mischung aus Disziplin und Humor am Set. Meryl wiederum pflegt privat ein ruhiges Familienleben, fernab roter Teppiche – genau der Kontrast zu Mirandas stählernen Auftritten, der ihre Rückkehr für Fans so reizvoll macht.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep in "Der Teufel trägt Prada"

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"