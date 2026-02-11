Was wusste Prinzessin Beatrice über Epstein und ihre Eltern?

Prinzessin Beatrice (37) soll viel tiefer in die Epstein-Verstrickungen ihrer Eltern eingebunden gewesen sein, als bislang bekannt. Laut neu aufgetauchten E-Mails beriet die damals 22-Jährige im April 2011 ihre Mutter Sarah Ferguson (66), als diese nach kritischen Äußerungen über Jeffrey Epstein (†66) plötzlich öffentlich zurückrudern wollte. In der Mail schildert Sarah laut Daily Mail, dass Beatrice neben ihr gesessen habe, als sie einen Londoner Journalisten anrief, um Epsteins Ruf zu glätten – und dass Mutter und Tochter sich einig gewesen seien, der Presse zu sagen, der verurteilte Sexualstraftäter habe seine "Buße getan" und gehe nun "weiter mit seinem Leben". Jahre später soll Beatrice dann eine Schlüsselfigur gewesen sein, als ihr Vater Andrew Mountbatten Windsor (65) das berüchtigte BBC-Interview mit Emily Maitlis vorbereitete, das seine Karriere als Royal ins Wanken brachte.

Die Verbindung der Familie zu Epstein wirft viele Fragen auf. Beatrice und ihre Schwester Eugenie besuchten mit ihrer Mutter 2009 Epstein in Florida – nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Noch Jahre später blieb Epstein ein Thema innerhalb der Familie, insbesondere im Zusammenhang mit dem berühmten Interview von Andrew Mountbatten Windsor bei BBC Newsnight. Auch hier soll Beatrice eine Rolle gespielt haben. Sie habe nicht nur Notizen bei Vorbereitungsgesprächen gemacht, sondern wurde während der Ausstrahlung auch als Alibi ihres Vaters erwähnt. So behauptete Andrew, er habe an einem besagten Abend seine Tochter von einem Besuch bei Pizza Express abgeholt – eine Aussage, die später heftig debattiert wurde.

Die Familie steht seit Jahren unter intensiver Beobachtung, nicht zuletzt wegen neuer Details zu ihrer Nähe zu Epstein. Sarah Ferguson geriet ebenfalls durch finanzielle Verstrickungen mit dem umstrittenen Unternehmer in die Schlagzeilen. Sie hatte ihn gebeten, Schulden für sie zu begleichen, was zu weiterem öffentlichen Druck führte. Sarah wurde zudem vorgeworfen, Freundschaftsdienste von Epstein in Anspruch genommen zu haben, selbst nachdem er wegen des Missbrauchs Minderjähriger verurteilt worden war. Die jüngsten Enthüllungen stellen die Beziehungen der Familie zu Epstein und die Rolle von Beatrice und Eugenie weiterhin in ein äußerst kritisches Licht.

Getty Images Prinzessin Beatrice

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2012

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im Juni 2016