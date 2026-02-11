Nach Interesse an Mann: Anne Wünsche verrät Beziehungsstatus

Anne Wünsche (34) hat in einer Instagram-Story offenbart, dass ihr jüngster Flirt beendet ist. Vor ihrer geplanten Auswanderung hatte die dreifache Mutter einen Mann kennengelernt, den sie sehr sympathisch fand. Doch er ist nicht der Richtige für sie, wie sie ihren Fans kürzlich mitteilte. Auf die Frage eines Followers erklärte sie: "Da will ich nicht drüber sprechen. Hat von meiner Seite aus leider nicht so gepasst. Aber es ist ein toller Mann. Nur nicht meiner – ich wünsche ihm nur das Beste." Zum Valentinstag sucht Anne jetzt nach Ideen, wie sie den Tag als Single verbringen kann.

Die Social-Media-Bekanntheit äußerte sich auch zu ihrer aktuellen Einstellung zum Dating. Sie gab an, derzeit keinen freien Kopf dafür zu haben. "Ich sollte wirklich jetzt einfach nicht daten. Ich date jetzt nicht mehr. Das war auch eine doofe Idee", gab sie ehrlich zu. Anne verriet außerdem, dass sie momentan viele Baustellen hat und es ihr schwerfällt, jemandem die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient. Daher habe sie sich entschieden, dem Thema Dating erst einmal den Rücken zu kehren.

Erst in der vergangenen Woche hatte Anne auf Instagram ein eigentlich vielversprechendes Dating-Update gegeben. Damals hatte sie ihren Followerinnen und Followern noch erzählt, dass sie sich total über ein Match auf einer Dating-App gefreut hatte. "Ich habe dann trotzdem noch mal die App geöffnet. Hab tatsächlich auch mal nach rechts gewischt und hatte ein Match", berichtete die Influencerin ehrlich. Nach dem ersten Treffen war Anne völlig verwirrt von ihren Gefühlen. "Was soll ich denn machen? Jetzt ist die ganze Sache extrem kompliziert. Ja, ich mag ihn halt", gestand sie damals offen.

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023