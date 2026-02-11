"Fluch der Karibik 6": Neue Gerüchte über einen Nachfolger

Jetzt soll es wirklich so weit sein: Hinter den Kulissen von Disney rumort es heftig und Insider Jeff Sneider spricht von einem Neustart der Piraten-Saga, der "Fluch der Karibik 6" endlich auf Kurs bringen könnte. Demnach plant das Studio einen Reboot, in dessen Mittelpunkt niemand Geringerer als der Sohn von Jack Sparrow steht – eine Figur, die bislang nie aufgetaucht ist, aber am Ende von "Fremde Gezeiten" angedeutet wurde. Der Zeitpunkt passt: Wenn Angelicas Baby existiert, wäre es heute ein Teenager. Auch Margot Robbie (35) ist weiterhin für eine große Rolle im Gespräch, während die Rückkehr von Johnny Depp (62) als Jack unklar bleibt. Ein Kinostart? Frühestens 2027, wahrscheinlicher später.

Laut Jeff, der die Gerüchte in seinem Newsletter zusammenfasste, sollen gleich mehrere bisher lose Ideen zusammengeführt werden: der Reboot um Jacks Nachwuchs und ein Spin-off mit einer neuen, punkigen Piratin – eine Figur, die Disney angeblich mit Margot aufbauen will. Für das Drehbuch ist Krysty Wilson-Cairns ("1917") im Gespräch, der Regieposten ist noch offen. Gleichzeitig peilt das Studio ein niedrigeres Budget an als zuletzt: Statt der über 200 Millionen Dollar von "Salazars Rache" sollen 150 bis 180 Millionen angepeilt werden. Das macht die Verpflichtung von Johnny kompliziert – nicht unmöglich, aber teuer. Orlando Bloom (49) und Keira Knightley gelten als mögliche Rückkehrer für Gastauftritte, bestätigt ist jedoch nichts.

Abseits der Zahlen und Pläne sorgt vor allem die Figurendynamik für Zündstoff: Angelica, gespielt von Penélope Cruz, war in Teil vier Jacks alte Flamme – ihr schwangerer Abschied hinterließ damals mehr Fragen als Antworten. Dass ausgerechnet ihr Kind jetzt ins Zentrum rückt, eröffnet Raum für familiäre Reibungen, verborgene Loyalitäten und jene verschmitzten Machtspielchen, die Fans an Jack so liebten. Margot hat in Interviews wiederholt Lust auf kantige, ungezähmte Rollen signalisiert – die Idee einer "Punk-Rock-Piratin" knüpft daran an. Und Johnny? Der Schauspieler steht unabhängig von der Piraten-Saga mit neuen Projekten wieder am Set. Ob er noch einmal mit Dreadlocks und Kajal über die Planken tänzelt, bleibt das große persönliche Fragezeichen dieser Rückkehr.

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

Getty Images Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" 2026

Johnny Depp in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"