Wirklich 45? Jessica Simpson ist hier kaum wiederzuerkennen

Jessica Simpson (45) überrascht ihre Fans mit einem völlig neuen Look: Die Sängerin zeigt sich auf Instagram plötzlich mit brünetter Mähne und makelloser Haut – und heizt damit die Kommentarspalten an. Auf dem am Montag geposteten Schwarz-Weiß-Foto sitzt Jessica auf einem Bett, trägt ein schwarzes Kleid und passende High Heels mit Herzmuster, beides aus ihrer eigenen Kollektion. Dazu schrieb sie: "Manche Menschen tragen ihr Herz auf der Zunge, ich trage mein Herz auf meinen Füßen." Der Schnappschuss entstand in Los Angeles und zeigt die dreifache Mutter in Solo-Inszenierung, ganz auf Stil und Pose fokussiert.

Schon in der vergangenen Woche hatte die Musikerin mehrere monochrome Bilder mit dunklem Haar geteilt, darunter ein transparenter Spitzen-Look mit schwarzem Fell. "Der Zweck der Liebe ist es, der Liebe einen Sinn zu geben. Einen schönen Februar euch", schrieb Jessica dazu. Die Reaktionen sind eindeutig: "Du wirst immer jünger, bleib bei deiner brünetten Haarfarbe, die steht dir super!", schwärmte eine Followerin. Andere fühlten sich an ein Supermodel erinnert: "Ich dachte, du wärst Cindy Crawford. Du siehst fantastisch aus!" Mehrfach fiel außerdem: "Die beste Haarfarbe an dir!" und "Diese Haarfarbe ist der Wahnsinn, du siehst fantastisch aus!" Der neue Ton auf dem Kopf markiert damit eine deutliche Abkehr vom langjährigen Signature-Blond der Sängerin und Designerin – und trifft offenbar genau den Nerv ihrer Community.

Privat richtet sich für Jessica nach turbulenten Monaten vieles um Familie und kleine Alltagsmomente. Ihre Kinder Maxwell, Ace und Birdie bleiben ihr Fixpunkt; erst kürzlich teilte die Dreifach-Mama einen innigen Moment mit Sohn Ace, in dem die Nähe zwischen beiden spürbar war. Abseits des Rampenlichts zeigt die Unternehmerin gern, wie wichtig ihr die Balance zwischen Mode-Business, Musik und Zuhause ist. In Interviews betonte sie zuletzt, wie sehr ihr Unabhängigkeit und Authentizität bedeuten – Werte, die sich auch in ihren Posts widerspiegeln. Der brünette Neustart wirkt da wie ein Stil-Statement, das nicht nur die Garderobe, sondern auch das Selbstbild der Sängerin aufgreift: reduziert, selbstbestimmt, mit einem Hauch Nostalgie und ganz viel Herz.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson posiert mit neuer Haarfarbe, Februar 2026

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und ihr Sohn Ace