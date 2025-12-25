Joe Simpson schwärmt vom Musik-Comeback seiner Töchter

Große Gefühle bei Joe Simpson (67): Der frühere Manager und TV-Produzent platzte vor Stolz, als er bei einer Gala in Beverly Hills über die musikalischen Comebacks seiner Töchter Jessica Simpson (45) und Ashlee Simpson (41) sprach. "Ich meine, komm schon, wir sind gesegnet", sagte Joe gegenüber dem Magazin Us Weekly und verriet, dass er bei beiden Konzerten Tränen in den Augen hatte. Beide Schwestern standen nach Jahren wieder auf der Bühne – und das nahezu zeitgleich. Joe war bei ihren Auftritten dabei, fieberte mit und genoss eine "wunderbare Wiedergeburt der Freude". Auf die Frage nach einem gemeinsamen Projekt der beiden ließ er die Tür weit offen und erklärte: "Es ist möglich."

Während Jessica nach fast zehn Jahren Pause schon im März mit dem EP-Projekt "Nashville Canyon" zurückkehrte und im Spätsommer Teil zwei nachlegte, feierte Ashlee ihr Bühnen-Comeback mit zwei August-Terminen im Venetian in Las Vegas zum 20-jährigen Jubiläum ihres Albums "I Am Me". Joe erzählte Us Weekly, wie er Ashlees ersten Auftritt dieser Runde erlebte. Er beschrieb das Comeback-Konzert als "vorsichtiges Abtasten der Bühne" bis zu dem Moment, in dem sie "strahlend die Führung" übernahm. Jessicas Rückkehr fiel in eine turbulente private Phase: Nach der Trennung von Ehemann Eric Johnson (46), mit dem sie drei Kinder hat, konzentrierte sich die Sängerin wieder auf die Musik. Allerdings heizte Joe kürzlich Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback an. Auch Ashlee ist vielbeschäftigt: Mit Ehemann Evan Ross (37) hat sie zwei Kinder, dazu einen Sohn aus ihrer früheren Ehe mit Pete Wentz (46).

Joe gab bei dem Event auch einen seltenen Einblick in seine Gesundheit. Nachdem er 2016 und 2017 erfolgreich Prostatakrebs mit Strahlentherapie bekämpft hatte, wurde 2023 bekannt, dass er zudem an Knochenkrebs litt. Jessica schrieb damals zu einem Instagram-Post für Tochter Maxwell: "Maxwells Geburtstagswunsch war, dass die Knochenkrebs-Behandlung von Papa Joe wirkt. Sie hat gewirkt." Joe bestätigte nun gegenüber Us Weekly die guten Nachrichten: Er habe aktuell einen sauberen Befund. "Ich bin acht Jahre nach Stadium-IV-Krebs, ich sollte eigentlich gar nicht mehr leben, aber ich bin ein Wunder, deshalb bin ich glücklich", erklärte er. Zwischen Konzerten seiner Töchter, Familienmomenten und seiner Krebsgeschichte präsentiert sich der frühere Manager als jemand, der die gemeinsame Zeit mit Jessica, Ashlee und den Enkeln ganz bewusst auskostet.

ActionPress Joe Simpson, Vater und Manager von Jessica Simpson

Jamie McCarthy/Getty Images Jessica Simpson und Ashlee Simpson Ross in Dallas, Texas 2014

Frazer Harrison/Getty Images Ashlee und Jessica Simpson