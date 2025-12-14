Liebesrevival? Joe Simpson schürt Gerüchte um Jessica & Eric

Joe Simpson (67), der Vater von Jessica Simpson (45), hat bei einer Gala in Beverly Hills Spannendes über die Beziehung seiner Tochter verraten. Angesprochen auf eine mögliche Versöhnung zwischen Jessica und ihrem Ex-Mann Eric Johnson (46) hielt sich der 67-Jährige laut TMZ mit definitiven Aussagen zurück, ließ die Tür zu einem Comeback aber bewusst offen. Jessica und Eric hatten Anfang des Jahres ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem zeigen sich die beiden jedoch immer wieder in harmonischen Familiensituationen, was Spekulationen über eine mögliche Annäherung anheizt.

Jessica hatte im Januar bestätigt, dass sie und Eric getrennt leben und eine schmerzhafte Phase durchlaufen. "Eric und ich haben getrennt voneinander gelebt und eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe bewältigt. Unsere Kinder stehen an erster Stelle und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", erklärte die Sängerin damals gegenüber TMZ und bat um Privatsphäre. Seitdem häufen sich gemeinsame Auftritte im Familienkreis: Im April unternahmen die beiden mit den Kindern einen Ausflug nach Carlsbad in Kalifornien, im August feuerten sie Ashlee Simpson (41) bei einem Auftritt in Las Vegas an, zuletzt verbrachten sie Thanksgiving miteinander. Joe betonte, dass dieses Zusammensein vor allem dem gemeinsamen Elternsein dient und Stabilität für die drei Kinder schaffen soll. Auch an Weihnachten scheint Eric im Hause Simpson eingeplant zu sein, wie Joe durchsickern ließ.

Jessica, bekannt als Sängerin und Unternehmerin, deutete in einem Social-Media-Beitrag im vergangenen Jahr an, dass ihre Rückkehr ins Musikbusiness eine Art persönlicher Neuanfang sei. "Es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe", schrieb sie damals. Ihre Entscheidung, Thanksgiving und zahlreiche andere Momente mit Eric zu verbringen, scheint jedoch zu bestätigen, dass sie Familientraditionen und ein friedvolles Zusammenleben über alles stellt. Auch in der Vergangenheit machte sie immer wieder öffentlich, wie wichtig ihr ein positives Umfeld für ihre Kinder ist – eine Haltung, die offenbar auch Eric teilt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Joe Simpson und Jessica Simpson in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Johnson, Jessica Simpson und ihre Kinder, September 2022