Christina Dimitriou postet seltenes Foto mit ihrer Tochter

Im März vergangenen Jahres wurde Christina Dimitriou (34) zum ersten Mal Mama. Ihre kleine Tochter ist ihr ganzer Stolz – mit Details zu ihrem Muttersein hält sich die Reality-TV-Bekanntheit aber ziemlich bedeckt. Nun teilt sie auf Instagram aber ein seltenes Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Kind zu sehen ist. Die Kleine auf dem Arm tragend, sitzt Christina im Freien in der Sonne – das Gesicht des Mädchens zeigt sie bewusst nicht. Dazu schwärmt sie: "Sie ist mein Mini-Ich, meine kleine Prinzessin, mein wunderschönes kleines Mädchen. Ich bin wirklich gesegnet."

Schon zu Beginn dieses Jahres erfreute Christina ihre Community mit seltenen Schnappschüssen. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin und ihre Tochter verbrachten Silvester in Istanbul – am 1. Januar gab es Einblicke in ihre New-Years-Eve-Party. Ihre Fans lieben Aufnahmen wie diese. "So ein schönes Bild", schwärmen mehrere Follower in den Kommentaren, einigen fällt dabei auf, wie "glücklich" Christina aussieht. "Der Mama-Glow steht dir", betont eine Nutzerin ganz besonders das Strahlen der 34-Jährigen.

Vor wenigen Tagen machte Christina noch mit einem anderen Thema Schlagzeilen. Aufmerksame Fans vermuteten, in einer Instagram-Story ihres Ex-Freundes Aleksandar Petrovic (34) die alleinerziehende Mama an seinem Dinner-Tisch entdeckt zu haben. Sie verglichen sofort: Christinas Outfit und ihre markanten Tattoos stimmen exakt mit einer Story überein, die sie selbst am selben Abend geteilt hat. Während diese Aufnahmen für ein großes Rätselraten sorgten, verschwand das Video kurze Zeit später aus Aleks' Storys.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, Februar 2026

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou und ihre Tochter, Januar 2026

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020