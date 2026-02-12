Rapperin Nura muss Politikinfluencerin Schadensersatz zahlen

Rapperin Nura (37) hat in einem Rechtsstreit gegen die politische Influencerin Meltem Seker eine klare Niederlage kassiert. Auslöser des Verfahrens war ein Kommentar, den Nura vor rund eineinhalb Jahren auf TikTok über Meltem geschrieben hatte. Darin bezeichnete sie die CDU-Frau unter anderem als "F*tze", die nur Hass verbreiten wolle. Die türkischstämmige Influencerin fühlte sich dadurch massiv beleidigt und kündigte öffentlich an, juristische Schritte einzuleiten. Nun, Anfang 2026, steht das Ergebnis fest: Wie Meltem laut Raptastisch in einem neuen Video erklärt, muss Nura ihr eine Geldentschädigung im vierstelligen Bereich zahlen und zusätzlich die Anwaltskosten übernehmen.

In dem Clip, den Meltem auf ihrem Kanal veröffentlichte, schildert sie den Hintergrund des Falls noch einmal ausführlich. "Hi, ich bin Meltem und ich habe Nura auf Schadenersatz verklagt. Genau, die Deutschrapperin, die Teil von SXTN war und manchmal über Gerechtigkeit rappt", sagt sie Berichten zufolge in einem ihrer Videos zu diesem Thema. Sie wirft der Musikerin vor, statt eine politische Debatte zu führen, zu persönlichen Beschimpfungen gegriffen zu haben: "Genau diese Nura hatte mich, eine politische Influencerin, als F*tze bezeichnet und sonstige traumatische Aussagen über mich verbreitet. Wahrscheinlich, weil ihr manche meiner Aussagen nicht gepasst haben." Meltem, die sich selbst als liberal-konservativ bezeichnet, positioniert sich öffentlich für eine "geordnetere Migrationspolitik" und gegen eine von ihr so genannte "Gender-Ideologie" – Haltungen, die deutlich von vielen Künstlern aus der Rap-Szene abweichen und sie in sozialen Netzwerken immer wieder ins Kreuzfeuer bringen.

Zum Urteil selbst verrät Meltem nur, dass die Summe im vierstelligen Bereich liegt, nennt aber keinen genauen Betrag. Sie kommentiert den Ausgang des Verfahrens mit Blick auf das politische Umfeld von Nura: "Oft genug denken Linke, sie stünden auf der moralisch richtigen Seite und denken, sie könnten sich alles erlauben. Dem ist nicht so", sagt sie in dem TikTok-Video. Nura, früher bekannt als Teil des Duos SXTN und als Solokünstlerin, polarisiert seit Jahren mit direkter Sprache und klaren Ansagen in ihren Texten und Kommentaren. Abseits der Bühne präsentiert sich die Rapperin oft nahbar, teilt Momentaufnahmen aus ihrem Alltag und setzt sich regelmäßig mit ihrer Community auseinander. Meltem wiederum nutzt Social Media gezielt für politische Debatten und spricht dort häufig über persönliche Prägungen und Erfahrungen als Frau mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Für beide Frauen ist Social Media längst nicht nur Bühne, sondern auch der Ort, an dem private Erfahrungen, politische Überzeugungen und persönliche Angriffe untrennbar ineinanderfließen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nura Nura, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nura Nura im April 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Nura, Rapperin und Schauspielerin

Anzeige

Wie bewertet ihr die Geldentschädigung für Meltem Seker? Angemessen – beleidigende Ausfälle brauchen Konsequenzen. Zu hart – eine öffentliche Entschuldigung hätte gereicht. Ergebnis anzeigen