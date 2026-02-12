Beleidigungen: Ioan Gruffudd suchte ein Internat für Tochter

Ioan Gruffudd (52) soll versucht haben, seine damals 13-jährige Tochter Ella auf ein Therapie-Internat zu schicken – das geht aus neuen Gerichtsdokumenten im erbitterten Rosenkrieg mit Ex-Frau Alice Evans (54) hervor. Auslöser soll ein aufgeladener Besuch im Jahr 2023 in Los Angeles gewesen sein, bei dem Tochter Ella seine heutige Frau Bianca Wallace beleidigt und zu Hause für Chaos gesorgt haben soll. In den Unterlagen heißt es, Ella habe Bianca "Schlampe" genannt, das Wort "f***" mit Senf auf die Küchenarbeitsplatte geschmiert und Milch über Ioans Bett gegossen. Kurz darauf beantragte das Mädchen laut Daily Mail eine einstweilige Verfügung gegen ihren Vater und Bianca, nachdem ihr Arm in eine zuschlagende Tür geraten war – der Antrag wurde nicht gewährt. Ab dem 23. Februar soll nun ein neuntägiger Prozess in Los Angeles Klarheit bringen.

Die Vorwürfe, Ioan habe nach dem Streit statt eines 50/50-Modells die Unterbringung von Ella in einer therapeutischen Einrichtung gefordert und zugleich das alleinige physische Sorgerecht für die jüngere Tochter Elsie beantragt, stehen in einer Eingabe von Alices Anwälten. Laut denselben Unterlagen hat Alice derzeit 100 Prozent des Sorgerechts, Ioan sieht die Mädchen demnach gar nicht mehr. Seine Seite kontert in ihrer eigenen Eingabe, Alice habe mit einer "gezielten Social-Media-Kampagne" die Beziehung der Kinder zum Vater vergiftet und Ioans Karriere geschadet. Zudem will Ioan eine bereits 2022 erwirkte Schutzanordnung gegen Alice verlängern lassen, was diese als "Taktik" abtut, um Unterhalt zu drücken. Streitpunkte sind auch Geldfragen: Alice fordert höhere Kindesunterstützung, Ioan verweist auf geringere Einnahmen, hohe Anwaltskosten und behauptet, er habe in der Vergangenheit "massiv überzahlt".

Schon bei einem Termin vor zwei Monaten hatte das Ex-Paar vergeblich versucht, eine Einigung vor Gericht zu erzielen. Damals trafen sich beide Schauspieler mit ihren Anwälten und einem Richter in Santa Monica, um unter anderem die Unterhaltszahlungen zu klären. Nach mehr als zwei Stunden Verhandlung kam es jedoch zu keinem Ergebnis. Ioans Anwalt Joseph Langlois erklärte hinterher gegenüber der Daily Mail: "Nichts wurde heute geklärt. Wir arbeiten weiterhin daran und hoffen auf eine Einigung in den nächsten Wochen." Während Alice auf eine Erhöhung der monatlichen Zahlungen pochte, lehnte der Schauspieler dies strikt ab und bestand sogar darauf, die Unterstützung ganz einstellen zu dürfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans im Juni 2018

Anzeige