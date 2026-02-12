Virginia Giuffres Bruder fordert Aussage von Ex-Prinz Andrew

Sky Roberts hat in Washington ein eindringliches Signal gesetzt: Der Bruder von Virginia Giuffre (†41) erschien gemeinsam mit seiner Frau Amanda im US-Kapitol, wo Abgeordnete "Virginias Gesetz" präsentierten – ein Vorstoß, der Überlebenden sexueller Gewalt unbegrenzte Zeit für Zivilklagen einräumen soll. "Virginia wollte Licht bringen", fasste Sky bei der Pressekonferenz das Anliegen seiner Schwester laut Daily Mail zusammen und forderte vor laufenden Kameras, dass Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (65) vor dem Kongress endlich aussagen solle. Der Auftritt folgt auf die jüngste Welle an Akten rund um den Fall von Jeffrey Epstein (†66), die Fotos, Mails und detailreiche Einblicke in das Umfeld des verurteilten Sexualstraftäters ans Tageslicht brachten. Andrew bestreitet trotz diverser Hinweise auf seine düstere Vergangenheit bis heute jedes Fehlverhalten.

Unterdessen schwillt die politische Geräuschkulisse langsam aber sicher an: US-Vizepräsident JD Vance erklärte jüngst, er sei "offen" für eine Aussage von Andrew, die Entscheidung liege jedoch beim Kongress. In Großbritannien machte Premierminister Keir Starmer deutlich, Betroffene müssten Priorität haben, und jeder mit relevanten Informationen solle diese "in welcher Form auch immer" liefern. Während im Kapitol das Gesetzespaket vorgestellt wurde, kursierten parallel weitere Auszüge aus den US-Justizakten: Darin sind Bilder zu sehen, die Andrew in kompromittierender Pose über einer Frau zeigen, deren Gesicht geschwärzt ist, sowie E-Mails, die Einblicke in den Austausch mit Jeffrey geben. Dazu zählen Berichte, die angeblich aus Andrews Zeit als britischer Handelsergesandter stammen, sowie Hinweise auf private Treffen, unter anderem 2010 im Palast. Das Königshaus signalisierte inzwischen Bereitschaft, eine mögliche Ermittlung zu unterstützen.

Hinter den nüchternen Paragrafen von "Virginias Gesetz" steht eine Familiengeschichte, die Sky an diesem Tag noch einmal greifbar machte. Seine Schwester Virginia, die im April 2025 starb, hatte öffentlich beschrieben, wie sehr ihr das Mutmachen anderer Betroffener am Herzen lag. Ihr Bruder sprach davon, ihre Stimme zu verstärken und "Gerechtigkeit ohne Ablaufdatum" zu sichern. Das Foto, das sie als Teenager neben Andrew zeigt, ist seit Jahren ein schmerzhaftes Symbol dieser Geschichte und wurde jüngst durch Bestätigungen aus dem Umfeld von Ghislaine Maxwell (64) erneut in den Fokus gerückt. Für Freunde und Angehörige ist dieser politische Moment mehr als ein Gesetzgebungsverfahren: Es ist der Versuch, den persönlichen Einsatz von Virginia in dauerhaften Schutz für andere Opfer zu übersetzen – mit klarer Erwartung an alle, die Antworten geben können.

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

Anzeige Anzeige

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre, Juli 2020