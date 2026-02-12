Katie Holmes trauert um Co-Star James Van Der Beek (†48)

Katie Holmes (47) hat mit ergreifenden Worten Abschied von ihrem ehemaligen Dawson's Creek-Co-Star James Van Der Beek (†48) genommen. Der Schauspieler verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren nach einem langen Kampf gegen Darmkrebs. Auf Instagram teilte Katie eine handgeschriebene Nachricht, in der sie ihn als tapfer, selbstlos und stark beschrieb. Sie erinnerte sich an gemeinsame Momente voll Lachen, Gespräche über das Leben und Musik von James Taylor. "Ich bin dankbar, ein Teil von James' Reise gewesen zu sein", schrieb die Schauspielerin weiter und betonte, wie sehr er von ihr und vielen anderen geliebt werde.

James hinterlässt seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek und die gemeinsamen sechs Kinder, für die Katie in ihrem emotionalen Schreiben Unterstützung zusicherte: "Wir werden immer für euch da sein und euch mit Liebe und Mitgefühl zur Seite stehen." Der als Dawson Leery weltbekannt gewordene Schauspieler wurde durch die erfolgreiche Teenie-Serie, die zwischen 1998 und 2003 lief, zur Ikone einer ganzen Generation. Bis zuletzt vereinte er seine ehemaligen Kollegen, etwa bei einem Charity-Event im vergangenen Jahr, das ihm zu Ehren organisiert wurde – auch wenn er selbst wegen seines Gesundheitszustands nicht daran teilnehmen konnte.

Die Nachricht von James' Tod hat in Hollywood Wellen der Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Viele Stars zollen ihm Tribut und würdigen seine Menschlichkeit und Lebensfreude. Freunde und Fans sammeln über eine Spendenaktion finanzielle Mittel, um Kimberly und ihre Kinder in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. "Ich werde deine süße, sanfte Seele für immer und ewig in Erinnerung behalten. Meine Liebe und Gebete gehen an Kim und die ganze Familie", trauerte zum Beispiel Tänzerin und Schauspielerin Jenna Dewan (45).

Getty Images James Van Der Beek und Katie Holmes für die Serie "Dawson's Creek", 1998

Instagram / katieholmes Brief von Katie Holmes an James Van Der Beek

