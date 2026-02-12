"Ekelhaft": Elena Miras geht wegen MLFL-Frauen an die Decke

Bei Make Love, Fake Love kochen die Emotionen über: In der elften Folge lässt Elena Miras (33) ihrem Ärger freien Lauf, nachdem die vergebenen Frauen der Show handgeschriebene Botschaften für jeden einzelnen Mann auf Kaffeebechern notiert haben. Als die Reality-Bekanntheit im Einzelinterview erfährt, dass auch die Single-Kandidaten Nachrichten erhalten haben, platzt ihr der Kragen. "Also wollt ihr mir sagen, dass diese Frauen auch den Männern, die Single sind, eine Botschaft gegeben haben?", faucht Elena – und kündigt an, Konsequenzen zu ziehen. Wenig später stürmt sie in die Männervilla, stellt die Runde zur Rede und macht klar, dass sie bei Spielchen nicht mitmacht.

Der Ausraster hat es in sich: "Für 50.000 Euro verschenkt man den eigenen Mann… Die wollen Spiele spielen, aber nicht mit mir", schießt Elena und legt nach: "Wie kann man nur so wenig Frau sein und für 50.000 Euro die Beziehung so verkaufen und das Risiko eingehen, dass euer Mann zu mir kommt?" Zur Krönung wirft sie alle Becher in den Müll – begleitet von einem knappen "Ekelhafte Frauen, bah." Während Christina und Mia ihr Verhalten belächeln und kichern, kommentiert Johannes die Szene mit einem augenzwinkernden Seitenhieb: "Die ist schon auch ein bisschen satanisch angehaucht, die Frau. Das feiere ich aber irgendwie, da brennt es in den Augen." Für Elena ist die Sache eindeutig. "Für 50.000 Euro machen die alles, wie eklig", knurrt sie – und prophezeit, dass weder Mia noch Christina am Ende den Sieg holen.

Doch nicht nur die vergebenen Frauen standen zuletzt im Fokus, auch Elenas eigener Beziehungsstatus rückte in den Mittelpunkt. Während einer Fragerunde auf Instagram sorgte Adelina, die Partnerin von Kandidat Alex G., mit einer spitzen Bemerkung für Wirbel. Nachdem ein Follower wissen wollte, ob sie und Alex getrennt seien, konterte Adelina ungewöhnlich scharf: "Ich finde es krass, dass man sich überhaupt das Recht rausnimmt, über meinen Beziehungsstatus zu reden." Anschließend teilte sie direkt gegen die TV-Bekanntheit aus: "Vielleicht sollte man eher damit anfangen, darüber zu sprechen, in welchem Beziehungsstatus sie während der Show war." Mit dieser Anspielung deutete Adelina offenbar auf Gerüchte rund um Elena an, ließ jedoch eine klare Aussage vermissen. "Da wurde ja auch was von ihrem besten Freund erzählt", fügte sie vielsagend hinzu.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

RTL Die Villa der Vergebenen bei "Make Love, Fake Love"

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025