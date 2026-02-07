War Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" gar nicht Single?

In der aktuellen Staffel von Make Love, Fake Love mit Elena Miras (33) überschlagen sich die Ereignisse – sowohl in der Sendung als auch während der Ausstrahlung auf Instagram. Dabei brachte Teilnehmerin Adelina, die Partnerin von Kandidat Alex G., jetzt in einer Fragerunde brisante Andeutungen ins Spiel. Ein Follower fragte, ob sie und Alex getrennt seien: "Ich finde es krass, dass man sich überhaupt das Recht rausnimmt, über meinen Beziehungsstatus zu reden", antwortete Adelina scharf und betonte: "Vielleicht sollte man eher damit anfangen, darüber zu sprechen, in welchem Beziehungsstatus sie während der Show war."

Damit könnte Adelina offenbar Elena gemeint haben, wie sie weiter andeutete: "Da wurde ja auch was von ihrem besten Freund erzählt." Eine eindeutige Antwort zu ihrem eigenen Beziehungsstatus bleibt die Partnerin von Alex G. zwar schuldig, doch mit dieser vagen Spitze sorgt sie für neue Spekulationen rund um Elenas Situation während der Dreharbeiten. Ob es sich dabei um mehr als ein Gerücht oder eine gezielte Stichelei handelt, bleibt also offen. Die diesjährige "Make Love, Fake Love"-Dame Elena hat sich bislang nicht zu den Andeutungen geäußert, weshalb unklar bleibt, ob an der Behauptung überhaupt etwas dran ist.

Abseits der aktuellen Sticheleien hatte Elena zuletzt auf Instagram durchblicken lassen, wie sie grundsätzlich auf TV-Romantik blickt: Dabei machte sie deutlich, dass echte Gefühle für sie erst abseits des Sets eine Chance haben. Während des Drehs befinde man sich in einer eigenen "Bubble", während der Alltag zuhause ganz anders ablaufe. Eine echte Beziehung könne demnach erst im wahren Leben entstehen. Nun bleibt abzuwarten, ob sich Elena zu Adelinas Anspielungen äußern wird und wie es in der Show selbst weitergeht. Die vierte Staffel von "Make Love, Fake Love" können Fans exklusiv auf RTL+ streamen und werden jeden Donnerstag mit neuen Folgen versorgt.

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL Elena Miras mit den "Make Love, Fake Love"-Kandidaten Alex G. und Fabian

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star