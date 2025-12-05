Ex-Bachelor Sebastian Klaus zeigt seinen und Jennys Ehering

Die Adventszeit ist für viele eine sehr romantische Zeit: Reality-TV-Star Sebastian Klaus (37) und seine Verlobte Jenny Koepper gewähren auf Instagram einen ersten Blick auf ihre Eheringe und steigern die Vorfreude auf ihre Hochzeit. Das Paar, das im Juni 2026 in Barcelona den Bund fürs Leben schließen möchte, präsentierte die Schmuckstücke stolz in einem Beitrag. "Da sind die beiden! Sie werden jetzt noch graviert und dann sind sie bereit für die nächsten mindestens 70 Jahre", schrieb Sebastian zu dem Foto der beiden Ringe. Während sein Modell schlicht und massiv aus goldfarbenem Material gefertigt ist, glänzt Jennys Ring schmal und ist mit funkelnden Diamanten besetzt.

Mit dem gemeinsamen Post teilen Sebastian und Jenny nicht nur einen Meilenstein in ihrer Hochzeitsplanung, sondern auch ihre Freude über den Beginn eines neuen Kapitels. Die beiden Verliebten lassen ihre Fans auf Social Media an den täglichen Einblicken in die Vorbereitungen stets teilhaben. "Ich wusste schon sehr früh, dass wir ein perfektes Team sind", schwärmte der Reality-TV-Darsteller, der 2024 einer der ersten beiden Rosenkavaliere aus Die Bachelors war, im Promiflash-Interview. "Wir haben den gleichen Humor, die gleichen Werte, unterscheiden uns kaum, haben die gleiche Love Language und sind unglaublich liebevoll zueinander."

Die Hochzeit in Barcelona verspricht ein unvergesslicher Moment im Leben der beiden zu werden. Ihre Vorbereitungen sorgen bei ihren Anhängern nicht nur für Begeisterung, sondern bieten auch humorvolle Einblicke. Ein Beispiel hierfür ist die Diskussion um ihren zukünftigen Nachnamen. Besonders der Gedanke an einen Doppelnamen sorgte auf TikTok für Erheiterung: "Koepper-Klaus", scherzte Jenny, klinge wie "Körperklaus". Den Namen des Mannes anzunehmen, schließe die Blondine keinesfalls aus. Sie finde diese Tradition "irgendwie süß".

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

Screenshot Ex-"Bachelor" Sebastian Klaus postet ein Bild der Eheringe, Screenshot.

Instagram / jenny.kppr Jenny und Sebastian Klaus im Oktober 2024