Sebastian Klaus und Jenny verschicken Hochzeitseinladungen

Bei Reality-TV-Star Sebastian Klaus (37) und seiner Verlobten Jenny Koepper nimmt der Traum von der Hochzeit immer konkretere Formen an: Das Paar hat jetzt offiziell die Einladungen für seine große Feier verschickt. Die romantische Trauung soll im Juni 2026 in Barcelona stattfinden. In seiner Instagram-Story teilte Sebastian seine wachsende Vorfreude mit den Fans und verriet, wie sehr ihn der Moment berührt. "Die Aufregung steigt und es wird alles so real. Ich freu mich so sehr", schrieb der Ex-Bachelor.

Die Karten selbst sind ein echter Hingucker und setzen auf romantische Details. Die Umschläge kommen mit echtem Siegel, süßen Blumen-Elementen und einem Emblem aus den Anfangsbuchstaben des Paares. Sogar personalisierte Briefmarken wurden extra angefertigt. Auf Instagram tauchten bereits erste Posts glücklicher Geladener wie Anna Rossow (37) und Fynn Lukas Kunz (28) auf, die die liebevoll gestalteten Umschläge in die Kamera hielten.

Sebastian und Jenny hatten in den vergangenen Wochen immer wieder Einblicke in ihre Vorbereitungen gegeben. Schon bei der Anmeldung zur Trauung nahmen sie ihre Follower mit, als es um die Frage des künftigen Nachnamens ging, und fragten nach Meinungen und Idee. Für viele Fans des Paares ist ihre Liebe auch deshalb so besonders, weil beide offen und humorvoll für Einblicke in ihr gemeinsames Leben sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annarossow Anna Rossow zeigt die Hochzeitseinladungen von Sebastian Klaus und Jenny Koepper

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow, Bachelor-Gewinnerin

Anzeige