Fordert Patrick Romer eine Entschuldigung von Gil Ofarim?

In einer aktuellen Instagram-Fragerunde sorgt Patrick Romer (30) für Aufsehen, als er auf die Frage eines Fans reagiert, warum sich Gil Ofarim (43) bei ihm entschuldigen sollte. Patrick stellt jedoch in seiner Antwort klar: "Bei mir muss sich Gil nicht entschuldigen. Ich habe das auch nie eingefordert. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Genau deshalb wollte ich einfach verstehen, warum es ihm so schwergefallen ist, die Situation einzuordnen oder ein Stück Reue zu zeigen. Er hat ja mehrfach gesagt, dass er eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben hat – und das respektiere ich auch."

Patrick betont weiter, dass es ihm nicht um Details oder Interna gegangen sei, sondern um ein klares Signal seitens Gils, um für Ruhe zu sorgen. "Trotzdem dachte ich mir: Ein einfaches 'Ey, war damals scheiße, sorry' müsste doch trotzdem möglich sein, ohne gegen irgendetwas zu verstoßen", erklärt Patrick und fügt hinzu: "Es ging mir nie um Details oder Interna, sondern nur um ein klares Signal, damit das Thema endlich Ruhe bekommt. Nicht, um ihn bloßzustellen. Nicht, um Recht zu behalten. Sondern um einen sauberen Abschluss. Ohne Drama, ohne Ego, ohne großes Theater."

Bereits während des Dschungelcamps war es zwischen manchen Teilnehmern hin und wieder zu Unstimmigkeiten gekommen. Nach ihrem eigenen Ausscheiden hatten Patrick und seine ehemalige Mitcamperin Simone Ballack (49) schon angemerkt, dass es vor allem Gils Verhalten gewesen sei, das für Irritationen gesorgt habe. Er sei mal euphorisch, mal zurückgezogen gewesen, was bei einigen die Vermutung geweckt habe, er sei nicht authentisch. Ungeachtet dessen scheint Patrick nun einen versöhnlichen Blick auf die gemeinsame Zeit mit dem Sänger gefunden zu haben und sucht keinen weiteren Konflikt.

Collage: RTL, RTL Collage: Patrick Romer und Gil Ofarim

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL Simone Ballack und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026