Innige Küsse: Tammy Hembrow macht neue Liebe offiziell

Tammy Hembrow (31) hat jetzt ihre neue Liebe offiziell gemacht: Bei der Premiere von Margot Robbies (35) Film "Wuthering Heights" im State Theatre zeigte sich die Influencerin mit dem australischen Model Grayson Te Moana, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Die Unternehmerin erschien in einem eleganten weißen Kleid, er im komplett schwarzen Look mit Blazer und Hose. Vor den Kameras hielten sich die beiden eng umschlungen, lachten, posierten – und küssten sich innig. Damit war klar, mit wem die 31-Jährige an diesem Abend unterwegs war und worüber alle sprechen sollten: das frische Liebesglück, mitten im Blitzlichtgewitter von Sydney.

Der Auftritt war bis ins Detail abgestimmt: Tammys Haare fielen in weichen, dauerwellenartigen Wellen, dazu funkelten auffällige Schmuckstücke. Grayson setzte mit Aviator-Sonnenbrille und frisch rasiertem Kopf auf Coolness und zog damit selbst neben dem Social-Media-Star viele Blicke auf sich. Das Duo blieb den ganzen Abend zusammen, wechselte vertraute Blicke, tuschelte, lachte – und legte für die Fotografen noch einmal mit einem XXL-Kuss nach. Das Liebesdebüt fällt in eine Phase, in der Ex-Flirt Bailey Smith mit einer neuen Begleitung gesichtet wurde. Tammy und der AFL-Profi hatten im vergangenen Jahr eine kurze Kennenlernphase, erklärten im Dezember jedoch öffentlich, nur Freunde zu sein.

Privat ist Tammy dreifache Mutter und hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie sie Familie, Business und öffentliche Auftritte unter einen Hut bringt. Die Unternehmerin teilt regelmäßig Einblicke in Workouts und ihren Alltag, bleibt in Sachen Liebe jedoch häufig rätselhaft – umso bemerkenswerter wirkte der offene Moment auf dem roten Teppich. Grayson, der als Fitnessmodel in Sydney arbeitet und auf Social Media eine wachsende Fanbase hat, hält sich abseits von Events meist zurück und lässt seine Bilder sprechen. Gemeinsam wirkten die beiden auf dem roten Teppich entspannt und eingespielt, suchten oft die Nähe des anderen und gaben damit einen selten persönlichen Blick hinter die Kulissen ihres sonst so kuratierten Lebens.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2025

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney

Getty Images Bailey Smith, AFL-Profi

