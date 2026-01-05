Im Schnee: Sebastian Klaus' Jenny verliert Verlobungsring

Jenny Koepper meldete sich verzweifelt im Netz. Die Verlobte von Ex-Bachelor Sebastian Klaus (37) verlor beim Öffnen ihrer Autotür ihren Verlobungsring – und vor ihr lag nur eine weiße, zugeschneite Straße. "Ich habe meinen Verlobungsring im Schnee verloren", schrieb Jenny zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram. Während der dichte Schneefall die Suche erschwerte, rief sie Sebastian an, der sofort losfuhr, um sie zu unterstützen. Auch ein Passant blieb stehen und half – doch der Ring blieb zunächst verschwunden.

Kurz darauf schilderte die Influencerin in ihrer Story die ganze Szene: Wegen der Kälte hätten sich ihre Finger "locker auch mal um zwei Ringgrößen zusammengezogen", der Ring sei einfach vom Finger geflutscht. Jenny rannte hin und her, holte heißes Wasser aus der Wohnung und kämpfte mit den Tränen. Dann die unerwartete Wendung: Ein Schneefahrzeug stoppte vor dem Haus, der Fahrer griff zu einem Besen und fegte die Stelle frei. Plötzlich blitzte zwischen den nassen Flocken etwas auf – der Verlobungsring war wieder da. Als Sebastian ihr das Schmuckstück zeigte, sackte Jenny vor Erleichterung zusammen und weinte. "Ich war einfach nur so glücklich! Es musste irgendwann, irgendwas mit diesem Ring passieren, aber ich bin so froh, dass es gut ausgegangen ist", berichtete sie in ihrer Story. Jetzt sucht sie die Namen der beiden Helfer, um sich persönlich bedanken zu können, und bat ihre Community um Hinweise.

Die Planung ihrer Trauung ist bereits in vollem Gange. Ihre Follower nehmen sie bei der Planung mit. Ihre Hochzeitseinladungen hatten Fans und Freunde bereits gleichermaßen begeistert. Die Karten zeigten sich mit echten Siegeln, liebevollen Blumen-Details und einem besonderen Emblem aus den Anfangsbuchstaben des Paares. Sogar an personalisierte Briefmarken hatten sie gedacht. In den sozialen Medien zeigten sich Gäste wie Anna Rossow (37) und Fynn Lukas Kunz (28) sichtlich gerührt und hielten die kunstvoll gestalteten Umschläge stolz in die Kamera.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, August 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, Dezember 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024