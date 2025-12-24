TV-Hit "Die Rosenheim Cops" wäre beinahe abgesetzt worden

Vor rund fünf Jahren stand die beliebte Krimiserie Die Rosenheim Cops aus einem traurigen Anlass kurz vor dem Aus. Der Schauspieler Joseph Hannesschläger (†57), der in der Serie den Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer verkörperte, erkrankte schwer an Krebs und verstarb schließlich im Jahr 2020. Laut Karin Thaler (60), die in der Serie die Rolle der Marie Hofer spielt, wurde zu dieser Zeit ernsthaft erwogen, die Produktion der Serie einzustellen. Sie verriet der Abendzeitung: "Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er immer wieder vorab die Besetzung durchwechseln ließ." Dies ermöglichte es den Zuschauern, sich an wechselnde Darsteller zu gewöhnen und so die Zukunft des Formats zu sichern.

Die Strategie des Produzenten, mit einem flexiblen Cast zu arbeiten, hat nachhaltig Wirkung gezeigt. Neben frischen Gesichtern zählen aber weiterhin bewährte Konstanten wie Max Müller (60) fest zur Besetzung. Derzeit steht der Serie ein weiterer Wandel bevor: Marisa Burger (52), die ebenfalls von Anfang an dabei war, hatte im Oktober ihren letzten Drehtermin. Trotz ihres bevorstehenden Abschieds wird sie noch in der laufenden Staffel zu sehen sein, und die Fans dürfen in den kommenden Episoden weiterhin auf die beliebte Figur Miriam Stockl treffen. Damit bleibt den Zuschauern ein kleiner Abschiedspuffer, bevor die Veränderungen spürbar werden.

Diese Mischung aus vertrauten Ankerrollen und gezielten Veränderungen hat die Serie über zwei Jahrzehnte getragen und das Gemeinschaftsgefühl am Set gestärkt. "Die Rosenheim Cops" ist seit ihrer ersten Folge im Jahr 2002 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms und begeistert mit charmanten Charakteren sowie humorvollen Einblicken in die oberbayerische Krimiwelt. Die aktuelle, 25. Staffel ist immer dienstags um 19:25 Uhr im ZDF und parallel in der ZDF-Mediathek zu sehen.

ActionPress "Die Rosenheim Cops"-Cast auf dem Gelände von Bavaria Film

Getty Images Karin Thaler im März 2018

Gulotta,Francesco/ ActionPress "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller Joseph Hannesschläger

