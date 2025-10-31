Dominik Stuckmann wegen Sarg-Date im Bachelor-Chat belächelt

Eine WhatsApp-Gruppe nur für RTL-Rosenkavaliere? Genau die existiert – und darin ist ein alter TV-Moment offenbar bis heute ein gefeierter Running Gag. Das verriet jetzt Autorin Anja Rützel im Podcast "Der Bätchcast", wo sie gemeinsam mit Co-Host Annika Brockschmidt regelmäßig internationale und deutsche Folgen von Der Bachelor analysiert. Die Trash-TV-Expertin erfuhr von der staffelübergreifenden Gruppe aus erster Hand – von Niko Griesert (35). Der Ex-Bachelor bestätigte, dass im Gruppenchat bis heute regelmäßig über das legendäre Sarg-Date von Dominik Stuckmann (33) gelacht werde, mit dem er in der zwölften Staffel für einen der denkwürdigsten Momente in der gesamten Showlaufbahn sorgte.

Das von Fans bis heute für seinen Cringe-Faktor gefeierte Gruppendate aus Dominiks Staffel orientierte sich am Thema Día de los Muertos: Dominik stand – geschminkt im Candyskull-Stil – im offenen, senkrecht aufgestellten Sarg, während die Kandidatinnen ihm rührende letzte Worte zusprechen sollten. Emotionale Spitzen und Tränen inklusive: Teilnehmerin Jana-Maria Herz (33) brach in Erinnerung an ihren verstorbenen Vater zusammen. In den sozialen Netzwerken überwogen damals Entsetzen und Fremdscham – viele Nutzer kritisierten die Idee als geschmacklos und dem mexikanischen Feiertag gegenüber respektlos.

Trotz kleiner Frotzeleien im Gruppenchat scheint zwischen den Bachelor-Männern eine fast brüderliche Verbindung zu bestehen – über sämtliche Epochen der Rosenvergabe hinweg. Sie halten Kontakt, teilen humorvolle Anekdoten aus ihren TV-Zeiten und treffen sich bis heute sogar gelegentlich außerhalb des Chats, wie Anja von ihrem Gesprächspartner erfuhr. Niko, den die studierte Rhetorikerin bereits zuvor für ihr Projekt "Schnauze – der Hundepodcast" interviewt hatte, scheint dabei ein besonders wichtiges Bindeglied zu sein: Er zeige sich im zwischenmenschlichen Kontakt "viel geschmeidiger als der Durchschnitts-Bachelor", so Anja.

Imago Dominik Stuckmann in Köln, Oktober 2022

Instagram / dominik.stuckmann David Jackson, Dominik Stuckmann, Dennis Gries und Niko Griesert, Bachelors

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, ehemaliger Bachelor