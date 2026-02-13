Alfonso Ribeiro teilt letztes Bild mit BF James Van der Beek

Alfonso Ribeiro (54) hat seinen besten Freund James Van der Beek (†48) kurz vor dessen Tod noch einmal im Krankenhaus in Texas besucht – ein letzter, zutiefst persönlicher Moment, den der Prinz von Bel-Air-Star nun mit der Welt teilt. Auf einem von Kimberly Van der Beek aufgenommenen Foto sitzt der 54-Jährige an James' Bett, hält ihn fest im Arm und drückt seinen Kopf an seine Brust. Es war das Wochenende vor dem Tod des Dawson's Creek-Stars, als Alfonso nach Spicewood reiste, um sich zu verabschieden. Auf Instagram erklärte der Schauspieler bewegt, dies sei sein "letzter Abschied" gewesen.

Zu dem emotionalen Bild schrieb Alfonso: "Mein letzter Moment war, ihn ein letztes Mal zum Lachen zu bringen. Ich vermisse ihn jetzt schon so sehr." Der Moderator erinnert daran, wie eng sie in den vergangenen Jahren zusammengewachsen seien – spätestens seit James 2019 bei der US-Version von Let's Dance antrat und Alfonso die anschließende Live-Tour moderierte. In seinem Post beschreibt er James als "wahren Freund, Bruder und Lebensbegleiter" und erzählt, er sei während der gesamten "schrecklichen Reise", den Darmkrebs zu besiegen, an seiner Seite gewesen. Am Mittwoch hatte Kimberly auf Social Media bekanntgegeben, dass ihr Mann am Morgen "friedlich verstorben" sei und seinen letzten Tagen mit "Mut, Glauben und Würde" begegnet sei.

Gerade in den dunkelsten Stunden zeigte sich, wie tief das besondere Band zwischen den beiden Familien reicht. Die Schauspielerin sprach immer wieder davon, wie sehr Alfonso sie durch die schweren Zeiten getragen habe – als Patenonkel ihrer Tochter Gwendolyn war er nicht nur Besucher am Krankenbett, sondern auch fester Halt für die Kinder. Alfonso nannte sein Patenkind liebevoll "Goddie daddy"-Patenkind und schrieb in einem vorherigen langen Instagram-Post: "Er wird für immer in meinem Herzen leben." Für ihn war klar, dass er James' Kindern in Zukunft zur Seite stehen wird. "Ich werde für sie da sein", versprach der Moderator und ließ die tiefe Verbundenheit spüren, die weit über eine normale Freundschaft hinausging.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Matt Winkelmeyer, Getty Images / Vivien Killilea Collage: Alfonso Ribeiro und James Van der Beek

Anzeige Anzeige

Instagram / therealalfonsoribeiro Alfonso Ribeiro und James Van der Beek, Februar 2026

Anzeige Anzeige