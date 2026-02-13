James Van der Beek soll vor Tod Memoiren verfasst haben

James Van der Beek (†48) hatte offenbar ein sehr persönliches Projekt, von dem die Öffentlichkeit nichts wusste: Der Schauspieler arbeitete still an seinen Memoiren, während er bereits gegen Darmkrebs kämpfte. Wie Deadline berichtet, schrieb der frühere Dawson's Creek-Star bis zu seinem Tod mit 48 Jahren an einem Buch über sein Leben – neben seinen letzten Jobs vor der Kamera. Gedreht haben soll er in dieser Zeit unter anderem an der Serien-Vorgeschichte zu "Natürlich blond" mit dem Titel "Elle", an der Prime-Video-Produktion "Overcompensating" und für seine Auftritte bei The Masked Singer. Unklar ist bisher, wie weit James mit dem Manuskript gekommen ist – und ob der intime Einblick in sein Leben eines Tages veröffentlicht wird.

Eine Anfrage von Page Six an einen Vertreter des Schauspielers blieb zunächst unbeantwortet. Bekannt ist, dass James im November 2024 gegenüber People seine Diagnose publik machte, nachdem er erfahren hatte, dass ein Boulevardblatt die Geschichte bringen wollte. Er beschrieb damals, er habe sich in Behandlung begeben und seine Gesundheit mit neuer Konsequenz in den Fokus gerückt. Später sprach der TV-Star darüber, dass die Krebstherapie seine Familie finanziell belastete, und versteigerte signierte Erinnerungsstücke aus "Varsity Blues" sowie Requisiten und Deko aus "Dawson's Creek", darunter die Schuhe und die Kappe seiner Filmfigur sowie Kleidung und Zimmerdetails von Dawson Leery.

James und Kimberly lernten sich 2009 bei einer Reise nach Israel kennen, bevor sie ein Jahr später in Tel Aviv eine intime Hochzeit feierten. Gemeinsam schufen sie ein liebevolles Zuhause für ihre sechs Kinder und zogen nach Texas, um ihrem Alltag mehr Ruhe und Nähe zur Natur zu geben. In Interviews betonte der Schauspieler oft, wie sehr ihn Kimberly unterstützt hatte, besonders in schweren Zeiten. Ihre Verbundenheit und der Zusammenhalt ihrer Familie waren stets ein zentraler Punkt in ihrem gemeinsamen Leben.

Getty Images Bei der Premiere von "Overcompensating" in Los Angeles: Ankunft am Hollywood Palladium

Getty Images James Van Der Beek beim iHeartRadio Music Festival 2019 in Las Vegas

Getty Images Bei der Operation Smile Celebrity Ski & Smile Challenge: James Van Der Beek mit seinen Kindern in Park City, Utah