So kommt erste "Germany's Next Topmodel"-Folge bei Fans an

Germany's Next Topmodel ist zurück – und schon nach der ersten Folge kochen in den sozialen Netzwerken die Emotionen hoch. Am Mittwochabend zeigte ProSieben zum Staffelstart das Casting der Männer, die Frauenfolge wird wie im vergangenen Jahr separat am nächsten Tag ausgestrahlt. Vor der Kamera standen zahlreiche verschiedene Typen, darunter bunte Charaktere, Zweier-Konstellationen und auffällige Persönlichkeiten, die um einen Platz in der Modelshow kämpfen. Doch während sich die Kandidaten im Studio selbstbewusst präsentierten, diskutierten Fans parallel auf der Couch und online darüber, mit wem sie in dieser neuen Staffel überhaupt warm werden können.

Vor allem auf X (ehemals Twitter) herrscht ein rauer Ton. Ein Nutzer schreibt dort: "Der Unterschied zu früher ist, dass die Teilnehmer schon als komplette Entertainer und selbst ernannte Superstars da antreten. Früher waren alle unbedarft und man konnte mitverfolgen, wer sich richtig entpuppt hat." Eine andere Stimme wird noch deutlicher: "Ich gucke seit 15 Minuten und finde die alle schon weird." Mehrere Kommentare drehen sich um das Auftreten der Männer: "Ist der Raum dieses Jahr besonders vollgestopft mit männlichem Ego oder kommt's mir nur so vor?", fragt ein User. Andere stolpern über die Konstellationen auf dem Laufsteg: "Zuerst Zwillinge, dann Mutter-Tochter-Duo, jetzt ein Pärchen bei GNTM. Ich kann das alles nicht mehr." Eine Person fasst ihren TV-Abend in einem Satz zusammen: "Ich habe mich ganz ehrlich noch nie so oft, in so kurzer Zeit, hintereinander fremdgeschämt." Unter den Instagram-Posts des offiziellen Show-Accounts liest es sich ähnlich: "So eine gottlos langweilige Folge, und dann auch noch die Erste, die eigentlich ein geiler Auftakt sein sollte. Peinlich", moniert ein Fan.

Abseits der hitzigen Online-Diskussionen versucht sich die Show mit ihrer Mischung aus auffälligen Persönlichkeiten und diversen Hintergründen erneut als große Bühne für Menschen, die von einem Leben im Rampenlicht träumen. Die Kandidaten bringen nicht nur unterschiedliche Looks, sondern auch sehr verschiedene Lebensgeschichten und Beziehungen mit. Für viele von ihnen ist der Auftritt bei GNTM mehr als nur ein Karrieresprungbrett: Er bedeutet auch, vor Freunden, Familie und einem Millionenpublikum zu zeigen, wie viel Selbstbewusstsein, Mut und manchmal auch Eitelkeit in ihnen steckt. Während Zuschauer über "Cringe" und Fremdscham diskutieren, hoffen die Männer vor allem darauf, mit ihrer Art zu überzeugen und vielleicht trotz der durchwachsenen Quoten zum Staffelstart doch noch für TV-Momente zu sorgen, an die man sich erinnert.

ProSieben/Joyn Einige der Kandidaten von GNTM beim Casting 2026

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

Imago Heidi Klum in New York, April 2025

