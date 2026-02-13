Hailey Bieber nur in Spitze bei "Wuthering Heights"-Premiere

Hailey Bieber (29) hat in Sydney für einen Wow-Moment gesorgt: Am Donnerstagabend erschien das Model zur Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre – und zwar in einer mutigen, bodenlangen Spitzenrobe in tiefem Schwarz. Die 29-Jährige kam allein, posierte vor Ort aber Seite an Seite mit weiteren Stars des Abends. Das Kleid mit transparenter, floraler Spitze, tiefem V-Ausschnitt und dramatisch ausgestellten Ärmeln ließ den Red Carpet im romantischen Gothic-Look erstrahlen. Unter dem Kleid trug Hailey ein passendes Bralette und einen Slip aus Spitze, dazu zarte Riemchensandalen. Ihre offenen, leicht gewellten Haare und ein zurückhaltendes Make-up rundeten den Auftritt ab.

Nicht nur Hailey zog Blicke auf sich. Margot Robbie (35) wählte ein elfenbeinfarbenes Off-Shoulder-Kleid mit geschnürtem Korsagenoberteil und fließendem Meerjungfrau-Rock aus Tülllagen – ein moderner Gruß an die düstere Romantik der Literaturvorlage. Jacob Elordi (28) hielt es klassisch und erschien im marineblauen Anzug mit weißen Schnürschuhen. Das Duo spielt in der neuen Verfilmung die tragischen Liebenden Catherine und Heathcliff, der Kinostart ist auf den 13. Februar terminiert. Auf der Pressetour zeigen Margot und Jacob viel Chemie – Jacob schwärmte im Gespräch mit Fandango: "Wenn du die Chance hast, mit Margot ein Set zu teilen, bleibst du innerhalb von fünf bis zehn Metern", sagte er.

Hailey verbindet ihren Aufenthalt in Australien mit Business: Die Unternehmerin bringt dort ihre Skincare-Marke Rhode an den Start und setzt parallel auf starke Bilder – ob in Haute Couture auf dem roten Teppich oder in kampagnenreifen Looks fernab davon. Privat pflegt die Laufstegschönheit eine Vorliebe für schlichte Beauty-Looks, die ihre natürliche Ausstrahlung betonen. In Interviews betont sie häufig, wie wichtig ihr ein reduziertes Make-up und eine konsequente Pflegeroutine sind. Ehemann Justin Bieber (31) begleitet solche großen Auftritte nicht immer, unterstützt sie aber hinter den Kulissen.

Getty Images Hailey Bieber bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, 2026

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney

Getty Images Hailey Bieber bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, 2026