Sam Worthingtons miese Laune bescherte ihm "Avatar"-Rolle

Sam Worthington (49) hat auf recht ungewöhnliche Weise die Hauptrolle als Jake Sully in der Avatar-Filmreihe von James Cameron (71) ergattert. Wie der australische Schauspieler im Podcast "On Film... With Kevin McCarthy" erzählte, wusste er bei seinem ersten Vorsprechen nicht einmal, um welchen Film es sich überhaupt handelte. Diese fehlenden Informationen und die lange Anreise zur Audition sorgten bei ihm für schlechte Laune. "Es hat mich 40 Dollar Sprit gekostet, und ich dachte: 'Das hier ist reine Zeitverschwendung.'" Mit einer genervten Haltung betrat er schließlich den Castingraum. Als er auf die Frage "Sind Sie Jake Sully?" mit einem "Ja, Ma'am" antworten sollte, brachte er nur ein mürrisches "Uh-huh" hervor.

Zu seiner Überraschung war genau diese Attitüde der Grund, weshalb James Cameron ihn später einlud, ihn in den USA persönlich zu treffen. Der Regisseur gestand, dass Sams flapsige Reaktion ihn sofort überzeugt hatte. "Du hattest mich schon bei 'Uh-huh'", offenbarte Cameron dem Schauspieler, ohne vorherige Arbeiten von ihm angeschaut zu haben. Sam räumte auch ein, dass er die Szene anders gespielt hätte, hätte er gewusst, dass es sich um ein Casting für einen Film von James Cameron handelte. Doch gerade diese lockere und desinteressierte Haltung war das, was ihn in die milliardenschwere Filmreihe katapultierte.

Aber auch bei Fans sorgte seine scheinbare miese Laune für Aufsehen. Während der Premieren-Tour zum dritten Teil der "Avatar"-Reihe präsentierte sich Sam auf den roten Teppichen diverser Weltstädte auffallend ernst und wortkarg – ein krasser Gegensatz zu Lara Worthington, die mit ihrem strahlenden Lächeln im Rampenlicht stand. In klassischen dunklen Anzügen zeigte der Schauspieler wenig Regung, was schnell für Gesprächsstoff in den sozialen Medien sorgte. Kommentare wie "Er lächelt nie, der miese Kerl!" oder "Sam der Finsterling, nichts macht ihn glücklich" machten auf X und Instagram die Runde.

Getty Images Sam Worthington bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood

Getty Images Sam Worthington bei den 16th Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Hollywood

Getty Images Sam Worthington und Lara Worthington bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood