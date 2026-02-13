Er hätte eigentlich bei "The Walking Dead" mitspielen sollen

Ein "Was wäre wenn" aus der Zombie-Apokalypse: Matthew Lillard (56) verrät, dass er Negan in The Walking Dead beinahe übernommen hätte – und zwar buchstäblich in letzter Minute. Der Scream-Star erzählte im Gespräch mit CBR auf YouTube, dass die Showrunner nach einem ausbleibenden Rückruf von Jeffrey Dean Morgan (59) kurzfristig zu ihm schwenken wollten. "Ich habe viermal für Negan aus "The Walking Dead" vorgesprochen", erinnert er sich und zitiert den Verantwortlichen: "Du warst so nah dran an Negan. Tatsächlich hattest du die Rolle fünf Minuten lang sicher." Der Zeitpunkt? Unmittelbar nach dem Casting-Entscheid. Der Ort? Im Produktionsumfeld der Erfolgsserie, während parallel die Verträge vorbereitet wurden. Mit im Rennen: Morgan – der sich zwar verspätete, die Rolle am Ende aber bekam.

Im Interview erklärt Matthew weiter, dass ein enges Zeitfenster die Produktion zum Handeln zwang, weil Jeffrey nach dem Angebot zunächst nicht reagierte. "Sie hatten ein Zeitlimit gesetzt und wollten schon auf mich zukommen. Das hätte alles verändert. Aber er ist großartig", sagt der Schauspieler, der seine vier Auditions als intensiv beschreibt. Die Seriengeschichte nahm dann ihren bekannten Lauf: Jeffrey wurde zum Inbegriff des Baseballschläger-schwingenden Fieslings, wandelte sich zum Antihelden und führte Negans Geschichte später sogar im Spin-off "Dead City" fort. Auf Reddit diskutieren Fans die Fast-Neubesetzung bis heute: Viele hätten Matthew gern als "noch bedrohlicheren" Negan gesehen. Ein Kommentar schwärmt: "Er hätte dieser Figur eine ganz neue Dimension der Abartigkeit verliehen." Ein anderer stellt sich Matthew bereits "manisch lachend" mit Lucille vor.

Abseits der verpassten TWD-Chance bleibt Matthew ein Gesicht des Horrors, das sich ständig neu erfindet. Der Schauspieler, den viele seit "Scream" mit überdrehtem Humor und physischem Spiel verbinden, sucht privat gern die Nähe zu seinen Fans, überrascht auf Conventions mit Zeit für Selfies und kurzen Chats und lässt in Interviews durchblicken, wie sehr ihn Community-Feedback beflügelt. Wer ihn trifft, erlebt oft eine Mischung aus Schalk und Wärme – eine Energie, die seine Rollen so eigentümlich auflädt. Kein Wunder, dass ihn viele in düsteren Figuren sehen wollen: Sein Hang zum Manischen paart sich mit einer Nahbarkeit, die auf dem roten Teppich ebenso spürbar ist wie beim spontanen Handschlag nach einem Panel.

Getty Images Matthew Lillard 2025 bei den Golden Globes in Beverly Hills

CapitalPictures/ActionPress Samantha Morton und Jeffrey Dean Morgan in "The Walking Dead"

Getty Images Schauspieler Matthew Lillard im November 2021