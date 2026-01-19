BTS planen Gratis-Konzert in Seoul für ihr Comeback

BTS wollen ihr großes Gruppen-Comeback mit einem Gratis-Konzert mitten in Seoul feiern – und zwar auf dem berühmten Gwanghwamun-Platz. Das Datum, das von Medien wie allkpop veröffentlicht wurde, klingt wie ein Versprechen an die ARMY: der 20. März. Ein Sprecher von HYBE bestätigte am heutigen 19. Januar gegenüber den Medien, dass der Plan aktuell geprüft werde und offizielle Details folgen, sobald Ort und Ablauf fix sind. Parallel dazu laufen Anträge, um zentrale Bereiche wie Gwanghwamun-Platz, Gyeongbokgung und das Umfeld von Sungnyemun nutzen zu dürfen. Die Rückkehr soll als öffentliches Spektakel steigen, kostenlos und unter freiem Himmel – genau dort, wo Seoul pulsiert.

Noch ist nichts unterschrieben, doch die Richtung ist klar: HYBE hat die Genehmigungen bei den zuständigen Behörden eingereicht und wartet auf grünes Licht. "Der Plan wird derzeit diskutiert. Wir kündigen es offiziell an, sobald Ort und Termin feststehen", ließ der Konzern wissen. Die Termine klingen nicht zufällig: Am 20. März soll auch das fünfte Studioalbum der Band erscheinen – "Arirang". Damit könnte die Bühne zum doppelten Comeback werden: neue Musik mit Live-Premiere und City-Event. Für den Veranstaltungsort sprechen die ikonische Kulisse zwischen Palast und Tor, die zentrale Lage und die symbolische Strahlkraft, die BTS bereits bei früheren Seoul-Momenten genutzt haben.

Abseits der großen Pläne ist die Aussicht auf ein Wiedersehen als komplette Gruppe für viele Fans vor allem eine emotionale. Die Musiker pflegen den Kontakt zur ARMY intensiv, teilen in Pausen kleine Updates und persönliche Botschaften, oft mit einem Augenzwinkern, manchmal mit nostalgischen Rückblicken. Der Gedanke, gemeinsam im Herzen der Hauptstadt aufzutreten, passt zu ihrem Stil, Nähe zu zeigen und besondere Meilensteine mit der Community zu teilen. Solche Ereignisse sind bei ihnen mehr als Konzerte: Es sind Treffpunkte, an denen Geschichten weitergehen, Freundschaften entstehen und Erinnerungen gesammelt werden, die für Fans und Band gleichermaßen bleiben.

Getty Images Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM und J-Hope von BTS

Getty Images BTS im April 2022

Getty Images BTS im November 2017