BTS' 2026 Comeback: Gratis-Konzert in Seoul wurde genehmigt

BTS dürfen offiziell in die Mitte von Seoul zurückkehren: Die Stadt hat den Antrag der Gruppe und von Big Hit Music genehmigt, den Gwanghwamun-Platz für die kostenlose "BTS 2026 Comeback Show, Seoul" zu nutzen. Am 21. März sollen dort zum ersten Mal überhaupt Songs aus dem neuen Comeback-Album "Arirang" live auf einer Bühne präsentiert werden. Der ikonische Platz im Herzen der Hauptstadt wird damit zum Schauplatz eines Großevents, zu dem sowohl ARMY aus Korea als auch Fans aus aller Welt erwartet werden. Parallel arbeitet die Stadtverwaltung daran, dass rund um das Konzert besondere Angebote und Aktionen für Besucherinnen und Besucher stattfinden können.

Neben dem Gwanghwamun-Platz haben BTS und Big Hit Music laut Berichten auch Nutzungsanträge für weitere Bereiche in der Innenstadt gestellt, darunter Flächen rund um den Gyeongbokgung-Palast sowie in der Umgebung von Gwanghwamun und Sungnyemun. Die endgültige Freigabe dieser zusätzlichen Locations soll folgen, sobald die Pläne für Sicherheits- und Besuchermanagement geprüft sind. Am 21. März will sich Seoul selbst als Bühne inszenieren: Geplant sind spezielle "Comeback Experiences", die den ganzen Tag über in der Stadt verteilt sein sollen und damit nicht nur das Konzert, sondern auch die Hauptstadt in den Mittelpunkt rücken. Für internationale Fans könnte die Veranstaltung so zu einem Kurztrip werden, der Musik, Kultur und Sightseeing verbindet.

Für die sieben Mitglieder markiert die Show ein symbolträchtiges Comeback im Herzen der Stadt, in der ihre Karriere einst begann. Schon bei früheren Großaktionen in Seoul zog die Band Zehntausende Menschen an, die nicht nur die Songs, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl in der ARMY feiern wollten. Viele Fans verbinden mit den öffentlichen Auftritten der Gruppe persönliche Erinnerungen, von ersten Freundschaften über Fan-Projekte bis hin zu Reisen, die nur wegen BTS unternommen wurden. Die besondere Rolle von Gwanghwamun, Gyeongbokgung und den historischen Stadttoren als Kulisse sorgt zusätzlich für emotionale Bedeutung.

BTS im August 2025

BTS im November 2017

Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM und J-Hope von BTS

