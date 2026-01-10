BTS-Star Jungkook setzt privat auf einen gesunden Lebensstil

Jungkook (28), der Sänger der weltberühmten K-Pop-Gruppe BTS, hat in einem neuen Interview mit dem Magazin Rolling Stone über seine Karriere und seinen Alltag gesprochen. Am 3. Januar veröffentlichte das Magazin sowohl ein ausführliches Gespräch mit dem Künstler als auch eine exklusive Fotostrecke. Im Interview erklärte Jungkook, dass er bewusst darauf achte, sich nicht von seinem durchgetakteten Terminkalender überfordern zu lassen. "Wenn ich nicht auf der Bühne stehe, versuche ich, meinen Kopf leer zu halten und nicht zu viel nachzudenken", teilte er mit. Sein Hit "Seven", der sich weltweit großer Beliebtheit erfreute, bezeichnete er als seine bisher wichtigste Soloarbeit, die ihm nicht nur neue Möglichkeiten eröffnete, sondern auch sein Selbstvertrauen stärkte.

Neben Rückblicken auf seine musikalischen Meilensteine gewährte der Sänger auch Einblicke in seine aktuellen Pläne. Derzeit bereitet er sich nicht nur physisch, sondern auch mental auf das angekündigte Comeback von BTS vor. Jungkook, der dabei Diät hält und nur eine Mahlzeit pro Tag zu sich nimmt, empfindet jede Mahlzeit als etwas Besonderes. Zudem setzt er auf sportliche Aktivitäten, wie er verriet: Badminton, Bowling und Jogging stehen regelmäßig auf seinem Programm. Auch Alkohol habe er aus seinem Leben gestrichen, da er seinen Fokus stärker auf Gesundheit und Nachhaltigkeit legen wolle. Er erklärte: "Kleine, konsequente Schritte sind wichtiger, als sich einmalig stark anzustrengen", wie Allkpop berichtet.

Jungkook zeigte im Interview eine sehr reflektierte Seite und betonte, dass feste Routinen ihm helfen, im Alltag Struktur und Zufriedenheit zu finden. Sein Tagesablauf sei mittlerweile stark auf Aktionen ausgerichtet, die ihm Erfolgserlebnisse geben – wie tägliche Cardio-Einheiten am Morgen und Abend. Diese Routinen, so fügte er hinzu, hätten nicht nur seine Einstellung zu anderen Menschen und zur Arbeit verändert, sondern auch seinen Blick auf kleine, alltägliche Dinge wie Essen. Das Fotoshooting mit Rolling Stone wurde passend dazu als Gelegenheit genutzt, um Jungkooks Stil und Persönlichkeit in einem frischen Licht zu präsentieren, was sicherlich nicht nur die Fans beeindrucken dürfte.

Getty Images Jungkook, koreanischer Sänger

Getty Images Jungkook im Juli 2023

Getty Images Jungkook, Sänger