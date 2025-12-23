RM packt aus: BTS-Rapper fühlt sich von HYBE vernachlässigt

Alle sieben BTS-Mitglieder – RM, Jin (33), Suga (32), J-Hope (31), Jimin, V und Jungkook (28) – haben sich am 21. Dezember auf Weverse zu einem seltenen gemeinsamen Livestream zusammengesetzt und mit Fans über ihre Pläne gesprochen. Mitten in der Unterhaltung über das große Comeback 2026 wurde RM plötzlich deutlich. Er sagte: "Ich wünschte, unsere Firma hätte etwas Zuneigung für uns." Während Jimin lachte und J-Hope neugierig nachhakte: "Warum? Was ist der Grund?", sprang Jin der Agentur bei: "Kümmert sich die Firma nicht? Die arbeiten hart für uns." RM blieb dennoch bei seiner Linie: "Ich sage so etwas normalerweise nicht, oder? Ich weiß es einfach nicht. Ich wünschte, sie würden besser auf uns achten und uns mit mehr Sorgfalt behandeln."

Schon in den Tagen zuvor hatte der Rapper Unmut über Verzögerungen geäußert. Am 16. Dezember fragte er öffentlich nach der ausstehenden Ankündigung des Comeback-Fahrplans: "Ich drehe durch vor lauter Comeback-Sehnsucht. Wann kündigt die Firma es an?" In dem neuen Livestream sprach RM zudem über die Funkstille im zweiten Halbjahr 2025, obwohl mehrere Mitglieder längst aus dem Militärdienst zurück sind: "Es gab einen Grund, warum wir uns entschieden haben, in dieser Zeit nicht aktiv zu sein… aber ich kann euch nicht alles sagen. Ich habe nicht das Recht, es zu sagen." Er berichtete von starkem Druck und heftiger Schlaflosigkeit und gestand, er habe "tausende Male" darüber nachgedacht, die Gruppe aufzugeben – weiterzumachen gelinge ihm wegen der Verbundenheit unter den Mitgliedern und der Fans. Trotz der ernsten Töne folgte die Kampfansage: "2026 wird das Jahr von BTS. Da kommt etwas richtig Großes."

Die Dynamik zwischen den sieben zeigte an diesem Abend viel Menschliches. RM, mit bürgerlichem Namen Kim Namjoon (31), ist oft der ruhige Vermittler, der Worte sorgfältig wählt – umso mehr fiel seine Offenheit auf. Jin, der als Ältester häufig den beschwichtigenden Part übernimmt, hielt die Stimmung leicht und verteidigte die Crew hinter den Kulissen, während J-Hope mit seiner neugierigen Art nachsetzte und Jimin die Anspannung mit einem Lacher löste. In der Vergangenheit haben die Musiker immer wieder betont, wie sehr sie sich außerhalb der Bühne gegenseitig stützen, sei es bei späten Proben, spontanen Essenstouren oder langen Gesprächen im Studio. Genau dieses enge Band, von dem RM sprach, war auch in diesem Stream spürbar – als Erinnerung daran, dass hinter Rekorden und Schlagzeilen sieben Menschen stehen, die miteinander durch Höhen und Tiefen gehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Namjoon aka RM, BTS-Mitglied

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS, südkoreanische Boyband

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS, koreanische Band