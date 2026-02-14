Oscar-Hit "La La Land": Darum lehnte Emma Watson den Dreh ab

Emma Watson (35) hat enthüllt, warum sie einst eine der begehrtesten Rollen in Hollywood abgelehnt hat: Mia Dolan in "La La Land". Geplant war, dass die "Harry Potter"-Ikone an der Seite von Ryan Gosling (45) vor der Kamera stehen sollte, doch es kam anders. Die Schauspielerin entschied sich im Vorfeld der Dreharbeiten, das Projekt nicht anzunehmen. Der Zeitpunkt fiel mit der intensiven Vorbereitung für Disneys "Die Schöne und das Biest" zusammen, das in London ein straffes Training verlangte. Im Gespräch mit Sirius XM, das vom Magazin Far Out aufgegriffen wurde, erklärte sie die Hintergründe – und machte klar, dass es keine einfache Absage war.

"'Die Schöne und das Biest‘ war kein Film, in den ich einfach so hineinrutschen konnte", sagte Emma bei Sirius XM. Sie habe Reitunterricht gebraucht, tanzen müssen und drei Monate Gesangscoaching vor sich gehabt, zudem sei ihre Anwesenheit in London zwingend gewesen. "Das war kein Film, in den ich mich einfach per Fallschirm hätte fallen lassen können. Mir war klar, dass ich dafür arbeiten musste und an einen bestimmten Ort gebunden war. Terminlich hat es also einfach nicht gepasst", so die Schauspielerin weiter. Während "La La Land" später mit sechs Oscars ausgezeichnet wurde und Emma Stone (37) für die Rolle prämiert wurde, avancierte Emmas Disney-Märchen zum weltweiten Milliarden-Erfolg – ein seltener Moment, in dem zwei Projekte parallel Geschichte schrieben.

Abseits der großen Leinwand hatte Emma zuletzt ihre Prioritäten verschoben. Nach Hits wie "Vielleicht lieber morgen" und "Little Women" nahm sie sich bewusst Zeit für ihr Privatleben, ihr Studium, ihr politisches Engagement und Projekte hinter der Kamera. Im Umfeld der Schauspielerin heißt es, dass sie ihre Rollen gerne gründlich vorbereitet und den kreativen Prozess schätzt, vom Training bis zur Teamarbeit am Set. Diese Haltung zieht sich durch ihre Karriere und erklärt, warum sie nur Projekte annimmt, für die sie sich komplett bereit fühlt.

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Landmark Media Press and Picture Emma Stone und Ryan Gosling in "La La Land"

Imago Schauspielerin Emma Watson im Juni 2025 in Paris