Wird Robert Irwin etwa der nächste "The Bachelor"?

Robert Irwin (22) hat während des Super Bowls Gerüchte über sein Liebesleben kommentiert. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Robert lachend, dass er in romantischen Angelegenheiten "ziemlich langweilig" sei und diesen Aspekt seines Lebens lieber privat halte. Gleichzeitig versicherte er, dass bei ihm alles bestens laufe. Berichte, er könne im kommenden Jahr als Kandidat für die US-Version von The Bachelor auftreten, wischte er ebenfalls humorvoll beiseite: "Ich bin ein Tierpfleger und Naturschützer. Das ist mein Ding."

Robert, der weiterhin für den Australia Zoo arbeitet und sich der Mission seines verstorbenen Vaters Steve Irwin (†44) widmet, ist aktuell durch seinen außergewöhnlichen Erfolg in den Medien sowohl in Australien als auch in Amerika präsent. Sein Sieg in der beliebten Tanzshow Dancing with the Stars brachte ihm viel Aufmerksamkeit, ebenso wie Gerüchte über mögliche Beziehungen zu Tanzpartnerinnen und Schauspielerinnen, darunter Xochitl Gomez und Hailey Bills. Obwohl in der Presse über mögliche Romanzen spekuliert wird, machte Robert deutlich, dass er sich derzeit auf seine Karriere und den Naturschutz konzentriert.

Schon in der Vergangenheit ließ der junge Tierpfleger durchblicken, dass ihm der Rummel um sein Privatleben eher unangenehm ist. Als ihm bei einem anderen Interview ähnliche Fragen gestellt wurden, wich Robert geschickt aus und lenkte das Gespräch auf seine Arbeit mit Tieren. Die Prioritäten des Australiers liegen weiterhin bei seiner Leidenschaft für die Natur- und Artenschutzarbeit – eine Herzensangelegenheit, die von seinem berühmten Vater geprägt wurde. So führt er nicht nur die Arbeit im Familienbetrieb konsequent fort, sondern arbeitet auch daran, seine weltweite Fangemeinde für den Schutz der Natur zu begeistern.

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit seinem neuen Bart-Look, Januar 2026

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit einem Koala und seinem "Dancing with the Stars"-Pokal

Getty Images Steve Irwin mit seinem Sohn Robert, 2006