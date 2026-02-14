Davina und Shania Geiss debütieren beim Wiener Opernball

Glanzvoller Einstand trotz Sturmböen: Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (21) haben am Donnerstagabend beim 68. Wiener Opernball ihr Debüt gefeiert – und das nach einem holprigen Auftakt in der Stadt an der Donau. Gemeinsam mit Evelyn Burdecki (37) wandte sich Davina vor dem Start des Red Carpets auf Instagram an die Fans, weil Regen und Wind die mühsam gesteckten Hochsteckfrisuren bedrohten. "Eigentlich wollten wir jetzt zum Opernball rübergehen, Luft schnappen und ein paar Schritte sammeln. Jetzt regnet es aber draußen und stürmt", behauptete Evelyn in ihrer Story. "Und es ist kalt, wir sind in Wien und nicht in Dubai", ergänzte Davina augenzwinkernd. Während Davina bereits unterwegs war, blieb zunächst offen, wann ihre Schwester Shania eintrifft – doch am Ende strahlten beide auf dem Society-Parkett.

Davina zeigte vor der Staatsoper eine schulterfreie, eisblaue Robe von Silke Scholz und versprühte deutliche Cinderella-Vibes. Gegenüber dem Portal Oe24 verriet die Millionärstochter, dass sie ursprünglich ein anderes Kleid geplant hatte, "das hat aber nicht zum Opernball gepasst". Die Frage des Abends drehte sich derweil um Shania: Sie landete erst gegen 18 Uhr in Wien, verschwand direkt ins Styling und erschien danach in Dunkelblau – ebenfalls eine Robe von Silke Scholz. In ihrer Social-Media-Story teilte sie einen Schnappschuss des Kleids.

Für Gesprächsstoff sorgte parallel Stargast Sharon Stone (67): Die Schauspielerin brach am roten Teppich in Tränen aus, erlitt laut dem Magazin zu Beginn eine Panikattacke im Gedränge und verließ die Staatsoper kurzzeitig durch den Hinterausgang ins Hotel. Veranstalter-Kurator Karl Guschlbauer merkte an: "Wahre Schönheit berührt das Herz. Wenn ein Gast wie Sharon Stone vor lauter Überwältigung Freudentränen vergießt, zeigt das nur, wie magisch dieser Abend ist." Er erklärte den kurzen Rückzug als verständliche Pause vor der Rückkehr, die Sharon nach einem Glas Champagner auch antrat.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Wiener Opernball 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Evelyn Burdecki und Davina Geiss, Wiener Opernball 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss, Mai 2024