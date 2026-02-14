Haben Sam Bartz und schwangere Nicole Valentinstagspläne?

Heute ist für viele Paare ein besonderer Tag: Der Valentinstag steht an. Die Berlin - Tag & Nacht-Stars haben Promiflash einen Einblick in ihre heutige Planung gegeben. Haben Sam Bartz und Nicole Alaña etwas geplant? Für die Turteltäubchen dürfte der Tag noch ein wenig besonderer sein: Sie sind gerade in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Doch weil der kleine Bauchzwerg schon bald erscheinen könnte, steht bei den beiden nichts Aufregendes an. "Wir hatten dieses Jahr tatsächlich keine Pläne für den Valentinstag. Da der Tag in der Nähe des errechneten Geburtstermins unseres Kindes liegt, haben wir uns nichts Bestimmtes vorgenommen", verrät Sam im Interview.

Allerdings ist der Valentinstag in den Augen des Darstellers eh nicht allzu besonders: "Ich finde, man muss sich nicht nur am Valentinstag besonders doll zeigen, wie sehr man sich liebt, sondern jeden Tag. Wir legen keinen großen Wert auf den Tag." Im Rahmen dessen macht Sam seiner Liebsten also auch so hin und wieder mal eine Überraschung. "Die unerwarteten Geschenke sind die, die wirklich überraschen und toll sind", meint er und betont: "Ich freue mich immer, wenn man jemandem eine Freude machen kann."

Sam und Nicole lernten sich im Rahmen von "Berlin - Tag & Nacht" im Juni 2024 kennen und lieben. Aber so richtig gefunkt hatte es erst irgendwann bei einem gemeinsamen Abend. "Wir tranken Cocktails, draußen war es kalt, und dann lief dieser eine Song: 'Innerbloom' von Rüfüs Du Sol. Wir schauten uns tief in die Augen und küssten uns", erinnerte sich Sam gegenüber Bild an ihren besonderen Moment. Dass sie nun ein gemeinsames Baby erwarten, ließen sie ihre TV-Kollegen umgehend wissen.

Instagram / samuel_bartz Samuel Bartz und Nicole Alaña erwarten ihr erstes Kind

RTLZWEI Samuel Bartz, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / samuel_bartz Samuel Bartz und Nicole Alaña haben ihre Liebe lange geheim gehalten

