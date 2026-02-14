Für Lisa & Furkan Akkayas Baby wurde Gedenkstätte errichtet

Lisa (24) und Furkan Akkaya (25) müssen aktuell einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Baby Xavi ist im Alter von vier Monaten am plötzlichen Kindstod verstorben. Da die Anteilnahme ihrer Community unglaublich groß ist, verkündet Lisa nun in ihrer Instagram-Story, dass eine Gedenkstätte für den kleinen Jungen errichtet wurde. "Für unseren Xavi gibt es eine Gedenkstätte am evangelischen Friedhof Berghofen in Dortmund. Direkt an der Trauerhalle am Parkplatz. Rechts neben der Trauerhalle steht ein großer Baum mit einem Stein. Dort könnt ihr Xavi gedenken, etwas ablegen oder für ihn beten", schreibt sie.

Wenig später teilt ihr Ehemann ein Foto, das zeigt, dass der Platz bereits mit zahlreichen Blumen, Fotos und Kerzen gefüllt wurde. "Ihr seid so toll, wirklich tausend Dank! Ich weiß, dass Xavi sich so freut darüber", schreibt er dazu. In einer weiteren Story erklärt Lisa: "Das war eine ganz spontane Idee, weil so viele nachgefragt haben. Wir haben sofort den Friedhof kontaktiert und nach einem geeigneten, ruhigen Platz gefragt und uns wurde dann das vorgeschlagen. Ich denke auch, es ist sehr leicht zu finden, und Xavi freut sich. Danke für eure Anteilnahme."

Die schreckliche Nachricht teilten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten am vergangenen Montag mit ihrer Community. Trotz der unfassbaren Trauer hielten sie ihre Fans auf dem Laufenden – was für einige unverständlich schien, erklärten sie aber als Teil ihres Trauerprozesses. "Wir teilen das mit euch, weil wir uns nicht allein fühlen möchten und hoffen, dass ihr an ihn denkt und für ein Ergebnis betet, das uns nicht den Atem nimmt", erklärte Akka in einer Story. Auch die junge Mutter verteidigte ihre öffentliche Art, damit umzugehen: "Ich gehe kaputt und ich weiß, es klingt doof, aber wenn ich euch von ihm erzähle, ist es wie ins Tagebuch schreiben. Ich sehe, wie viele uns Trost spenden, und das lenkt uns nicht nur ab, sondern tut wirklich gut. Ich werde euch für immer dankbar sein."

Lisa Akkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya im November 2024

Instagram / akkaoriginal Gedenkstätte für Lisa und Furkan Akkayas Baby Xavi

Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi