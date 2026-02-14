Mike Heiter überrascht Leyla mit 224 Rosen am Valentinstag

Romantik pur bei Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) am Valentinstag: Während Leyla noch selig schlief, schlich sich Mike in den frühen Morgenstunden aus dem gemeinsamen Zuhause, um seine Frau mit einer ganz besonderen Geste zu überraschen. Auf Instagram meldete sich der Realitystar gut gelaunt aus dem Auto und kündigte eine "geheime Mission zum Valentinstag" an. Das Ziel: ein Blumenladen, in dem auf ihn sage und schreibe 224 Rosen warteten – eine für jeden einzelnen Tag, den die beiden bisher verheiratet sind.

Zurück zu Hause überreichte Mike die Rosen an seine Liebste. Da es so viele Blumen waren, durfte Leyla sich gleich über zwei imposante Sträuße freuen. Leyla reagierte völlig überwältigt und strahlte vor der Kamera. "Oh mein Gott, wie süß kann man bitte sein?", sagte sie gerührt. Wenige Sekunden später lagen sich die beiden verliebt in den Armen. Als Leyla einen der Sträuße entgegennahm, witzelte sie: "Oh mein Gott, ich glaub, die wiegen mehr als ich."

Bereits in der Vergangenheit hat Mike seine Liebe zu Leyla mit großen Gesten unter Beweis gestellt. So trägt er ihren Namen in roter Schrift auf seinem Oberarm tätowiert. Diese dauerhafte Liebeserklärung hatte er seiner Frau wenige Wochen zuvor ganz überraschend präsentiert und damit für einen besonderen Gänsehautmoment gesorgt. Die beiden Turteltäubchen lassen ihre Fans regelmäßig an ihrem Glück teilhaben.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter am Valentinstag 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Leyla und Mike Heiter, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin