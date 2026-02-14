Trennung? Jermaine Diallo äußert sich zum Vorfall mit Linda

Fans rätseln über den aktuellen Beziehungsstatus von Jermaine Diallo und Linda Braunberger (25) – nun meldet sich Jermaine erstmals öffentlich auf Instagram zu Wort, nachdem das Gerücht, das Paar stecke in einer Krise, die Runde gemacht hatte. Offensichtlich befindet sich der Realitystar gerade in Barcelona. Zu mehreren Fotos, auf denen er posiert, schreibt er: "Gebt mir ein bisschen Zeit. Mein Bruder steht mir bei, baut mich auf und hält mich. Ich habe ihn mit nach Barcelona genommen, um wieder klarzukommen, runterzufahren und einen Weg zu finden. Ich bin maximal überfordert mit der Situation. So was hätte generell und erst recht niemals öffentlich passieren dürfen."

Wie genau der Stand zwischen ihm und Linda ist, verrät er nicht. Jedoch schreibt er: "Die ganze Situation war ausschließlich zwischen Linda und mir. Es gab keine fremden Einwirkungen oder fremden Auslöser. [...] Ich habe mich bereits direkt persönlich entschuldigt, in meinem und Lindas Namen. Dennoch auch noch mal öffentlich: Mein aufrichtiges und wirklich demütiges Beileid an die Person, die in irgendeiner Weise mit reingezogen wurde, sowie an ihre Angehörigen." Er erwähnt zwar nicht, von welcher Situation er spricht, und betont auch, weiter keine Details nennen zu wollen. Seine Fans bittet er um "Zeit und Respekt". "Ich werde mich aus genau diesem Grund erst mal nicht weiter zu Details äußern. Nicht, weil ich etwas kleinreden will, sondern weil hier echte Menschen betroffen sind und weil Worte in so einer Situation viel kaputt machen können", so Jermaine.

Auch wenn Jermaine sich nicht näher äußern möchte, werden viele mitbekommen haben, was in den vergangenen Tagen rund um die beiden auf Social Media los war. Eine Frau, die nach der Germany's Next Topmodel-Premiere am vergangenen Montag in einem Berliner Club feierte, berichtete auf Instagram von einem Streit eines Influencer-Pärchens, in dem die Frau gegenüber ihrem Partner handgreiflich wurde. Sie habe sich dann eingemischt, weil die Kandidatin ihren Freund noch mal geschlagen habe, obwohl er nichts gemacht habe. Sie habe dann selbst gleich zwei Schläge abbekommen. Einen Namen nennt die junge Frau aber nicht – kurz darauf meldete sich aber Jermaines Ex Belly Venosta und behauptete zu wissen, dass es sich dabei um Jermaine und Linda gehandelt habe.

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

Instagram / jermaine.diallo Jermaine Diallo im Februar 2026

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025

