Plant Jenefer Riili schon ihre Hochzeit mit ihrem Daniel?

Jenefer Riili (33) lässt ihre Community aufhorchen: Die Schauspielerin und Influencerin ist seit einigen Monaten mit ihrem Partner Daniel verlobt, doch ein fixer Hochzeitstermin steht noch nicht fest. In einer spontanen Fragerunde auf Instagram verriet Jenefer, wie es um die Planung steht – und wo es aktuell hakt. Ort und Zeitpunkt? Offen. Mit wem? Natürlich mit Daniel – aber die beiden jonglieren mit Behördenwegen, Kirchenfragen und Kalendern. "Da ist noch nichts geplant", gesteht Jenefer und macht klar: Es soll perfekt werden, aber genau das macht es gerade so kompliziert.

Konkreter wurde sie bei den To-dos: Laut Jenefer ziehen sich behördliche Unterlagen über drei bis vier Monate, und allein für ein Kleid müsse man gut neun Monate einrechnen. "Man will's ja dann auch perfekt haben, also so, wie man es sich vorstellt", erklärt sie und spricht von der Herausforderung, einen Termin zu finden, der für alle passt. Besonders wichtig ist ihr die kirchliche Trauung. "Kirche ist mir auch extrem wichtig und ich bin orthodox und Dani ist ausgetreten. Da muss man auch schauen, wie das läuft, ob das geht", schreibt sie. Ein Hauch Glamour ist trotzdem schon da: Jenefer war bereits in einem Brautmodengeschäft, hat einiges anprobiert und schwärmt: "Ich sah in allen einfach so fresh aus." Gekauft hat sie noch nichts, denn erst soll der Termin stehen.

Abseits der Checklisten gibt Jenefer einen Einblick in ihre Haltung zur Liebe. "Wenn ich heirate, dann nur einmal im Leben", betont sie und setzt damit ein klares Statement für eine Feier, die ihren Wünschen sehr nahekommen soll – und im besten Fall so perfekt ist, wie der Antrag. Die Schauspielerin teilt gern mit ihrer Community und kündigt an, ihre Follower bei der Auswahl des Brautkleids mitzunehmen, "insofern das geht". Wer Jenefer schon länger folgt, kennt ihren Mix aus Offenheit und Stilgefühl, mit dem sie private Meilensteine begleitet. Zwischen Familienalltag und Social-Media-Updates bleibt bei ihr Raum für kleine Momente – und genau diese will sie offenbar auch an ihrem großen Tag bewahren.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, 2025