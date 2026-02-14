Erster Teaser: So heiß wird die Datingshow von Twenty4tim

Um seine große Liebe zu finden, zog Twenty4tim (25) kurzerhand seine eigene Datingshow auf. Das Format ist bereits abgedreht, viele Details gab es aber bisher nicht. Das ändert sich jetzt, denn der Influencer teilt einen ersten Teaser auf Instagram – und der zeigt: Für Tim wird die Show eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. "Meine Reise beginnt genau... jetzt! [...] Krass!", ist seine Stimme im Hintergrund zu hören. Und krass ist wohl der richtige Begriff. Die kurzen Snippets zeigen Tim, umgeben von Männern und Frauen, beim Feiern und Knutschen. In einem Ausschnitt sind sogar zwei Personen bei heißer Action im Bett zu sehen. Dabei ist unklar, ob einer von beiden wirklich der TikTok-Star ist. Tränen dürfen aber auch nicht fehlen. Scheint, als würde Tims noch namenlose Datingshow ein echtes Spektakel.

Dass die Datingshow Tim emotional mitnahm, machte er schon kurz nach Ende der Dreharbeiten deutlich. Obwohl er sonst chronisch online ist, brauchte er ein paar Tage, um sich bei Instagram zurückzumelden. Als er schließlich so weit war, schrieb er zu Bildern, mit Tränen in den Augen: "Hallo, hier bin ich wieder. Ich kann nicht mehr. Meine letzten Stunden waren geprägt von emotionalen Ausbrüchen, die ich so noch gar nicht kannte." Die Show sei die intensivste Zeit seit dem Dschungelcamp gewesen. Er habe sich den Kandidaten mit einer Tiefe geöffnet, wie er es sonst aus Selbstschutz nie tun würde.

Sobald Tims Datingshow ganz ausgestrahlt wird, werden die Fans dann auch erfahren, ob er bei der Suche nach einem Partner erfolgreich war. Bewerben konnten sich sowohl Männer als auch Frauen. Dabei stellte sich natürlich auch vielen der Fans die Frage, wie der 25-Jährige verhindern wolle, dass ein Kandidat nur auf den Ruhm aus sei. Ganz ausschließen kann man unehrliche Absichten nie – und genau das war vorab Tims größte Sorge. "Ich hätte Angst, dass jemand nur an meiner Reichweite interessiert ist", gab er im Netz zu. Er wolle aber unvoreingenommen an die Show rangehen und freue sich immens.

Twenty4tim, Influencer

Twenty4tim meldet sich nach seiner Datingshow zurück

Twent4tim, Influencer