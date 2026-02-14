Ist Robert Irwin etwa bei "Dancing with the Stars"-Spin-off?

Robert Irwin (22) hat allen Grund zur Freude: Der jüngste Gewinner der beliebten Tanzshow Dancing with the Stars ist als Moderator eines neuen Spin-offs im Gespräch, wie unter anderem Deadline berichtet. Die neue Show mit dem Arbeitstitel "Dancing with the Stars: The Next Pro" soll Nachwuchstänzerinnen und -tänzern die Möglichkeit bieten, sich für die nächste Staffel der Hauptshow zu qualifizieren. Geplant ist, dass die Kandidaten zusammenwohnen und sich durch eine intensive Audition-Phase kämpfen. Die Sendung soll diesen Sommer beim Streamingdienst Hulu starten, mit dem Sieger als Profitänzer in der kommenden 35. Staffel.

Aber nicht nur Robert könnte eine wichtige Rolle in dem neuen Format spielen. Auch bekannte Namen aus der Welt des Tanzens stehen im Gespräch, Teil der Jury zu werden. Die langjährigen "Dancing with the Stars"-Profisportler Mark Ballas (39) und seine Mutter Shirley, eine erfahrene Wertungsrichterin der britischen Show Strictly Come Dancing, könnten als feste Jury dabei sein. Ein dritter Platz am Jurypult soll als wöchentlicher Gastauftritt besetzt werden und möglicherweise bekannte Namen aus der Muttershow präsentieren. Diese neue Herangehensweise verspricht, frischen Wind in das bewährte Konzept der Tanzshow zu bringen.

Privat hat Robert Irwin in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er mehr als nur das Familienerbe der Irwins weiterträgt, die für ihren Einsatz für Tier- und Naturschutz weltweit bewundert werden. Mit seiner Teilnahme und seinem Sieg bei "Dancing with the Stars" hat er eine andere, weniger bekannte Seite von sich präsentiert und gezeigt, dass er auch auf dem Tanzparkett überzeugen kann. Der 22-Jährige, der seit seinem achten Lebensjahr ohne seinen Vater Steve Irwin (†44) aufgewachsen ist, hat sich so als moderner Entertainer etabliert und bleibt dennoch der familienorientierte Naturschützer, den Fans in ihm sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin bei der Weltpremiere von Zootopia 2 im El Capitan Theatre in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin bei der Premiere von "Nuremberg" beim AFI Fest 2025 im TCL Chinese Theatre, präsentiert von Fiji Water

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin bei der Premiere von "Nuremberg" während des AFI Fest 2025 im TCL Chinese Theatre